Hallstadt plant weiter

Eine große Herausforderung für die Stadt Hallstadt in den kommenden Jahren wird der Umbau des Marktplatzes und der Lichtenfelser Straße sein. "Das Wichtigste sind Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger. Wir möchten Sie in den laufenden Planungsprozess mit einbeziehen. Ihre Meinung ist uns wichtig", erklärt Bürgermeister Thomas Söder (CSU) dazu in einer Pressemitteilung. Deshalb gab es im vergangenen Jahr im Rahmen der Lichtinszenierung "Hallstadt im neuen Licht" bereits eine erste Bürgerbeteiligung. Bei den drei Teilbereichen "Nutzung und Funktion", "Gestaltungselemente" und "Verkehr" konnte man mitplanen.

In einer weiteren Bürgerbeteiligung werden nun die Stadtplaner Joachim Schmitz-Klopf und Ralph Stadter ihren ersten Entwurf für die Umgestaltung präsentieren und vor allem auf die Bereiche Nutzung und Funktion sowie Gestaltung eingehen. Das Treffen findet am heutigen Dienstag ab 19 Uhr im Kulturboden statt. red