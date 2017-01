HC-Männer empfangen den Tabellenführer

Packende Spiele stehen für den HC Forchheim am Samstag in der Realschulhalle an: Während den BOL-Herren das Topspiel gegen die SG Regensburg II ins Haus steht, bekommt es die Zweite im Stadtderby mit dem SV Buckenhofen zu tun. Die Damen treffen in der Landesliga auf den Tabellennachbarn.







Männer, Bezirksoberliga

HC Forchheim -

SG Regensburg II

Tabellenerster gegen den Zweiten, so will es der Spielplan am 8. Spieltag der Bezirksoberliga Ostbayern. Der HC Forchheim als Verfolger trifft am Samtag um 17.30 Uhr in der Realschulhalle auf den aktuellen Tabellenführer, die SG Regensburg II.

Die SG ist ein neues Konstrukt aus dem "Handballungsgebiet" Regensburg, eine Spielgemeinschaft der "alten" SG Regensburg mit dem Ostbayerischen HC. Letzterer verhinderte in der vergangenen Saison den Wiederaufstieg des SV Buckenhofen und brachte so den BOL-Platz in die Handballehe ein. Man darf gespannt sein, wer am Samstag auflaufen wird.

Für den HC, wie für die meisten anderen Teams der BOL, ist die Mannschaft bisher ein unbeschriebenes Blatt. Die Forchheimer müssen den längerfristigen Ausfall von Tobias Hallmann verkraften. Und auch sonst könnte die Personaldecke dünner sein, als es für so ein Spitzenspiel notwendig wäre. Das Trainerduo der "Flippers" setzt aber vor allem auf die Heimstärke und den breiten Kader. Auf der Leistung vom letzten Sonntag muss der HC Forchheim aufbauen, um in diesem wichtigen Spiel zu punkten.





Frauen, Landesliga

HC Forchheim -

SG Kunstadt-Weidhausen

Die Landesliga-Damen des HC Forchheim haben am Samstag (Realschulhalle, 15.30 Uhr) den Tabellennachabarn zu Gast. Zwei Punkte mehr auf der Habenseite bedeuten im Moment Platz 7 in der Tabelle. Forchheim als derzeit Elfter könnte mit einem Sieg aufschließen und weiter Anschluss an das Tabellenmittelfeld halten.

Dafür muss das Team von Thomas Ihrke aber ihr zuletzt gezeigtes, spielerisches Niveau mindestens halten oder im besten Fall sogar noch steigern.

Der Gast aus Oberfranken hat unter anderem einen Auswärtssieg bei Forchheims letztem Gegner, der SG Mintraching/Neutraubling, vorzuweisen. Am letzten Spieltag gelang mit dem Heimsieg gegen Sulzbach-Rosenberg ein weiterer Erfolg gegen ein Team aus dem oberen Tabellenbereich. Die Forchheimer Handballfans können sich also wieder auf eine interessante und spannende Begegnung freuen, zumal unmittelbar nach dieser Partie die Herren ihr Topspiel in der BOL bestreiten.





Männer, Bezirksliga

HC Forchheim II -

SV Buckenhofen

Das Stadtderby der Bezirksliga findet am Samstag um 19.30 Uhr in der Realschulhalle statt. Die HC-Reserve als Tabellen-Achter (5:9 Punkte) empfängt den Rangdritten aus Buckenhofen (11:5).

Während es für die HC-Reserve um Punkte gegen den Abstieg geht, will der SVB im Aufstiegskampf keine weiteren Punkte abgeben.





Frauen, Bezirksklasse

HC Forchheim II -

SG Erlangen/Baiersdorf

Ein weiteres Nachbarschaftsduell steht am Samstag um 13.30 Uhr (Realschulhalle) an: Die Damen-Reserve des HC Forchheim (5. Platz/3:5 Punkte) hat mit der SG (4./4:4) den direkten Tabellennachbarn zu Gast. red