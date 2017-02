HC Forchheim ist in der Bringschuld

Nach der indiskutablen Leistung und der verdienten Niederlage bei der TS Herzogenaurach empfängt der HC Forchheim in der Bezirksoberliga den Tabellen-Siebten aus Amberg - und sollte dringend wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.



Männer, Bezirksoberliga

HC Forchheim -

HG Amberg

Mit einem ausgeglichenen Punktekonto sind die Aufsteiger aus der Oberpfalz noch nicht frei von jeglichen Abstiegssorgen. Auf dem Papier ist der Spitzenreiter am Samstag um 17.30 Uhr in der Realschulhalle zwar in der Favoritenrolle, was aber eher Amberg in die Karten spielen dürfte. Für die Forchheimer gilt es, Tabellenplatz und Spielqualität schnellsten wieder in Einklang zu bringen. Wie sich die Amberger in einen Rausch spielen können, hat der HC im Hinspiel schmerzhaft lernen müssen. Hier kassierten die Forchheimer eine herbe Klatsche (23:31). Es dürfte also für das Trainerteam auch darum gehen, die Motivation in die richtigen Bahnen zu lenken.



Frauen, Landesliga

ESV Regensburg II -

HC Forchheim

Der 16. Spieltag beschert den Damen des HC ein Auswärtsspiel (Samstag, 16.30 Uhr). Es geht mal wieder nach Regensburg, diesmal zur Drittliga-Reserve des ESV. Die Eisenbahnerinnen haben als Tabellensechste gerade mal zwei Punkte mehr auf der Habenseite als Forchheim auf Platz neun. Mit der guten Leistung des letzten Spieltags im Rücken sollte das Team von Thomas Ihrke ausreichend Selbstvertrauen besitzen, um auch das Spiel in der ungeliebten ESV-Halle erfolgreich gestalten zu können. Das Heimspiel wurde äußerst unglücklich verloren.



Männer, Bezirksliga

HC Hersbruck -

HC Forchheim II 23:17

Trotz der dünnen Spielerdecke schlug sich die HC-Reserve wacker, so dass man zur Pause fast auf Augenhöhe war und nur mit 13:11 zurück lag. Auch in der zweiten Halbzeit ließ man nicht locker, bis zur 46. Minute war Forchheim ebenbürtig (17:16). Doch nun machten sich die fehlenden Wechselmöglichkeiten im Rückraum bemerkbar. Dadurch kamen die Hersbrucker zu leichten Torerfolgen. Mit 17:23 fiel die Niederlage aus Forchheimer Sicht zu hoch aus.

HC Forchheim II: Neubauer, Kraus - Köberlein, Neumann (2), Zirngibl, Lammel (1), Klingert (3), Florian Ladwig (5/2), Endrizzi (4), Steffen (2), Schuppenhauer

HC Forchheim II -

HG Hemau/Beratzhausen

Mit dem Tabellenzweiten aus der Oberpfalz gastiert am Samstag (15.30 Uhr) einer von drei Aufstiegskandidaten in der Realschulhalle.

Für die gegen den Abstieg spielende HC-Reserve geht es in diesem Spiel darum, den Gästen so lange wie möglich Paroli zu bieten.



Frauen, Bezirksklasse

HC Forchheim II -

DJK-SV Berg

Im Verfolgerduell zwischen dem Tabellenzweiten HC (9:7 Punkte) und dem Dritten aus der Oberpfalz (8:4) geht es am Samstag um 13.30 Uhr (Realschulhalle) im direkten Duell um Platz 2, wobei die Forchheimerinnen bereits zwei Partien mehr als die Gäste absolviert haben. Im Hinspiel trennte man sich 18:18-Unentschieden. red



Die Heimspiele der Jugend

Männl. B-Jugend, ÜBOL, Sonntag, 14.15 Uhr, Berufschulhalle: HC Forchheim - HV Oberviechtach. Männl. C-Jugend, ÜBL Sonntag, 15.50 Uhr, Berufschulhalle: HC Forchheim - SpV Mögeldorf. Weibl. D1-Jugend, BOL , Sonntag, ab 10 Uhr, Beruf-schulhalle: HC Forchheim - HV Oberviechtach, HC Forchheim - HC Erlangen. Weibl. D2-Jugend, Bezirksklasse , Sonntag, ab 15.30 Uhr, in Herzogenaurach: HC II - HSG Erl./Niederlindach, HC II - HSG Pyrbaum/Seligenporten. E-Jugend: 7. Saison-Turnier, Samstag ab 10 Uhr, Berufschulhalle