Gymnasium stellt sich vor

Am Dienstag, 14. März, findet am Friedrich-Rückert-Gymnasium Ebern eine Informationsveranstaltung für Eltern und Schüler zum Übertritt an das Gymnasium statt. Beginn ist, wie die Schule mitteilt, um 17 Uhr mit Hausführungen (Treffpunkt Aula).

Um 18 Uhr finden für die Eltern Informationsvorträge in der Mensa statt, während parallel dazu ein spannendes Begleitprogramm für die Schüler in den Räumen des Hauptgebäudes über die Bühne geht. Ab 19 Uhr gibt es in der Aula allgemeine Informationen. Anmeldemöglichkeit für das Gymnasium besteht vom 8. bis 12. Mai und zwar Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 13.30 Uhr. red