Gymnasium gewinnt Kreisfinale

Ein spannendes Kreisfinale in der Wettkampfklasse IV lieferten sich in Burgkunstadt die Mädchenmannschaften der Realschule Burgkunstadt und des Gymnasiums Burgkunstadt. Gaben in der ersten Halbzeit die Realschülerinnen den Ton an und erspielten sich eine 2:0-Pausenführung, so kamen in der zweiten Hälfte die Gymnasiastinnen besser ins Spiel und schafften den 2:2- Ausgleich. Im Neunmeter-Schießen waren die Gymnasiastinnen treffsicherer und gewannen mit 3:2. Bei der Siegerehrung bedankte sich Kreisschulobmann Hans Tremel für die faire Spielweise und überreichte Urkunden und Spielbälle an die Mannschaftsführer; der Kreissieger Gymnasium Burgkunstadt (rechts) erhielt noch einen Satz T-Shirts. Foto: pr