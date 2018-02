Gymnasiasten treffen Kosmonauten

In den Osterferien besuchten 13 Technikschüler des Gymnasiums Höchstadt die Schule Nr. 18 in der russischen Partnerstadt Krasnogorsk, um zusammen mit den raumfahrtinteressierten Schülern Informationen zum Thema "Geschichte der Raumfahrt" zu sammeln. Der auf Empfehlung des russischen Bürgermeisters Pawel Starikow 2016 entstandene Kontakt erweise sich als sehr fruchtbar.

Unter der fachlichen Leitung der Lehrerkollegin Viktoria Schalunkowa und dank der kontinuierlich übersetzenden Elena Dildina vom Freundeskreis Krasnogorsk-Höchstadt erlebten die Schüler und die Begleiter Angela Schickert sowie Klaus Strienz während der Studienwoche einen sehr intensiven Einblick in die russische Raumfahrtgeschichte: Beginnend in Kaluga (etwa 120 Kilometer südwestlich von Moskau), wo das Genie Ziolkowski als Mathelehrer zu Beginn des letzten Jahrhunderts lebte und die entscheidende Raumfahrtformel für die Eroberung des Weltraums entwickelte, bis zur Produktionsfirma Energia, die aktuell die russischen Raumfahrzeuge herstellt. Am letzten Tag referierten die "Aischtalstörche" sogar zusammen mit russischen Schülern im zentralen Kosmos-Museum über ihre Technikprojekte.



Tränenreicher Abschied

Die russische Gastfreundschaft, die die Höchstadter erlebten, war sehr beeindruckend. Einige Mütter hatten sogar für die Studienwoche Urlaub genommen, damit sie das Projekt unterstützen können und es den deutschen Gästen an nichts fehlt. Direktorin Gontscharowa Julia Michailowna drückte bei der Verabschiedung auch ihre Freude aus, dass es den Lehrerkolleginnen wie den Eltern gelungen ist, die Krasnogorsker Schule Nr. 18 so positiv zu präsentieren. Sie erhielt als Gastgeschenk einen Bierkrug mit Höchstadter Motiv geschenkt. Dass es während der Studienwoche nicht nur um Raumfahrt ging, war bei der tränenreichen Verabschiedung der Schüler festzustellen. Kommunikationsprobleme gab es überhaupt nicht. Beide Schulen wurden von der Stiftung deutsch-russischer Jugendaustausch ausgewählt, ihre Projekte im Juli vor dem Gegenbesuch in Höchstadt beim Berliner deutsch-russischen Jugendfestival zu präsentieren. Außenminister Sigmar Gabriel wird teilnehmen. Der russische Außenminister Lawrow ist eingeladen. Die Studienwoche wurde vom bayerischen Jugendring, der Stiftung deutsch-russischer Jugendaustausch unterstützt, in Krasnogorsk von den Schülereltern und dem dortigen Unternehmen der Martin-Bauer-Group. Angela Schickert und Klaus Strienz konnten kurz vor Mitternacht im Münchner Flughafen erleichtert den Eltern ihre Kinder gesund und um sehr viele Erfahrungen reicher übergeben. Klaus Strienz