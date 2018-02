Gymnasiasten setzen alles auf eine Karte

Der 1. Weihnachtskartenwettbewerb am Friedrich-Rückert-Gymnasium Ebern stand unter dem Motto "Hey - Ho Ho - Let´s go!"

Er wurde laut Mitteilungd er Schule "ein großartiger Erfolg für die Schule und die Kunst", denn auf Anhieb wurden über 140 Schülerarbeiten zur Auswahl eingereicht. Deswegen lobte der Schuldirektor Klauspeter Schmidt voller Anerkennung und Freude spontan neben den drei Hauptpreisen weitere Preise aus. Unter den vielen unterschiedlichen Motiven und kreativen Darstellungen war es gar nicht so einfach, die besten Werke auszuwählen: Eine lustige Schneeballschlacht, filigrane Zeichnungen von Weihnachtsmotiven, aber auch ein witzige Collage mit der fröhlichen Angela Merkel als Fahrgast in einem Schulbus durch die vorweihnachtliche Stadt waren da zu finden.

"Viele humorvolle, bisweilen sogar sarkastische Darstellungen zur Weihnachtsthematik und zum Zeitgeschehen zeugen von einem Ort mit reicher Fantasie und bunter Kreativität in den Kunstsälen des Gymnasiums", schreibt die Schule. Die ersten Preise erhielten die Künstlerinnen Paulina Schorn (Klasse 9b) für ihre gelungene Darstellung einer schwebenden Christbaumkugel und Laura Schnelle (Klasse 10c) für ein meisterhaftes Aquarell eines festlichen Weihnachtsfensters. Der dritte Platz ging an Emma Waiblinger (Klasse 10c) für eine interessante Schriftgestaltung des Christbaummotives. red