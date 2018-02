Gute Jugendarbeit zahlt sich in Zukunft aus

Bei der Feuerwehr ist die Welt (wieder) in Ordnung. Das bewies der Ehrungsabend, bei dem nicht nur viel Lob ausgesprochen wurde, sondern auch drei Kameraden mit Ehrenzeichen des Freistaates Bayern für 25 Jahre aktiven Dienst vom stellvertretenden Landrat Rainer Mattern ausgezeichnet wurden. Dies waren Mathias Forkel, Peter Puff und Marcus Wutz. Die Laudatio dazu hielt Kreisbrandmeister Andreas Steller, der den Werdegang der Geehrten würdigte.

Stellvertretender Landrat Rainer Mattern betonte, dass das Engagement für das Gemeinwohl im Vordergrund stehe und nicht Eigennutz, wobei oft genug das eigene Leben in Gefahr gebracht wird. "Der riskante Umgang mit Feuer und bei Unfällen ist aller Ehren wert", meinte er. Kreisbrandrat Manfred Lorenz lobte die hervorragende Jugendarbeit, die sich in der Zukunft auszahle, aber auch das hohe Niveau der Ausbildung und die Unterstützung durch die Gemeinde. "Hier passt alles", resümierte er.

Bürgermeister Udo Döhler (UBV) bezeichnete die Feuerwehr seiner Gemeinde als Ausnahmefall, da immer wieder Menschen, vor allem junge, gefunden werden, die nicht nur Verantwortung übernehmen, sondern ihre Gesundheit einsetzen, um Schaden bei anderen Menschen abzuwenden. "Das ist in äußerstem Maße beachtenswert, denn wir wissen, was wir von euch haben", sagte er und "Wir sind stolz auf euch. Deshalb stehe er und der Gemeinderat hinter euch." Für den Kreisbrandmeister Andreas Steller nehmen die Geehrten eine Vorbildfunktion ein.



Zahlreiche Ehrungen

Folgende Aktive wurden durch den Kommandanten Peter Puff und seinen Stellvertreter Fabian Bienlein geehrt: Kevin Bansemir, Patrick Fischer, Florian Fischer, Carina Friedel, Philipp Friedel, Christoph Schneider, Florian Schwandner, Tamara Schmidt (10 Jahre); Volker Bauer, Markus Krieger (20 Jahre und 20 Jahre Vereinsmitgliedschaft). Diese Vereinsmitglieder wurden durch den Vorsitzenden Marcus Wutz geehrt: Daniel Möller, Thomas Marx, Christian Sturm, Rainer Fest, Albert Bär, Detlef Wilhelm (15 Jahre), Mathias Forkel, Peter Puff, Marcus Wutz (25 Jahre); Andreas Friedel (30); Günther Bätz, Klaus Morgenthum (50); Dieter Kaiser, Egon Schillig (60); Rudi Reißmann (65).

Befördert wurden Kevin Görbert, Andreas Bätz, Nico Brettschneider, Mike Langbein (zu Feuerwehrmännern); Kevin Bansemir, Patrick Fischer, Philipp Friedel, Markus Krieger, Christoph Schneider, Florian Schwandner, Christian Sturm (zu Oberfeuerwehrmännern); Thomas Marx (zum Hauptfeuerwehrmann); Fabian Bienlein, Volker Bauer, Daniel Möller (zu Löschmeistern); Ulrich Kolb (zum Oberlöschmeister); Peter Puff (zum Brandmeister). Übernommen wurden aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr Andreas Bätz, Daniela Fischer, Kevin Görbert. Von der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr stiegen auf: Luca Zimmermann und Yanek Hopf. Rüdiger Friedel wurde aus dem aktiven Dienst verabschiedet. dav