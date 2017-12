Grundschule soll jetzt Pelletsheizung erhalten

Alexander Hitschfel



In der jüngsten Gemeinderatssitzung stand wieder einmal das Thema Schulsanierung, nebst dazugehöriger Turnhalle auf der Tagesordnung. Mit knapper Mehrheit (7:6) entschied sich der Gemeinderat nun für eine Pelletsheizung für die Grundschule.

In einer Kampfabstimmung erteilte der Gemeinderat den ursprünglich einmal favorisierten Plänen für eine Hackschnitzellösung eine Absage. Auch die von Gemeinderat Norbert Sebald (BRW) immer wieder ins Spiel gebrachte Installation einer Wärmepumpe fand keinen Gefallen im Gremium.

Nach nochmaliger Überarbeitung des Baukostenbudgets ergaben sich jetzt - nach weiteren Einsparungen - Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

Ein weiteres Thema in der Sitzung war die Straßenführung für das künftige Neubaugebiet "Kirchenstraße", welches eine Baulücke zwischen Unter- und Oberweilersbach, nordwestlich von Rathaus und Kirche gelegen, schließen soll. Der vom Planer vorgelegte Entwurf wurde - reduziert um die Anzahl von Parkplätzen - beschlossen.



Eigentümer in der Pflicht

Der Antrag die Parkplätze im Neubaugebiet zu reduzieren kam von Erstem Bürgermeister Gerhard Amon (CSU), der der Meinung war, dass zu viele Parkplätze zu Lasten der Größe der einzelnen Grundstücke gehen würde. Vielmehr sah Amon die Grundstückseigentümer in der Verantwortung Parkplätze auf dem eigenen Grund zu schaffen. Das neue Baugebiet umfasst eine Größe von rund 50 000 Quadratmetern.