Grüne im Landkreis fordern den Erhalt der Geburtshilfe-Station in der Haßfurter Klinik

Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90 / Die Grünen setzt sich für den Erhalt und die Zukunftssicherung der Geburtshilfe am Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken ein. Die Kommunalpolitiker haben deshalb einen offenen Brief an Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml und an den Heimatminister Markus Söder (beide CSU) geschickt, wie die Grünen am Donnerstag mitteilten.

"Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass die Geburtshilfestation in den Haßberg-Kliniken erhalten bleibt!" Dieser Satz steht am Ende des Briefes, den die Fraktionsvorsitzende Rita Stäblein (Eltmann) unterzeichnet hat. Hintergrund ist: Wegen des Millionendefizits gibt das Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken den Krankenhaus-Standort Hofheim auf und will die Geburtshilfe in Haßfurt schließen.

Die Haßberg-Kliniken haben laut Grüne keine Mühen und Kosten gescheut, die Räumlichkeiten für die Geburtshilfe in der Haßfurter Klinik auf den neuesten medizinisch-technischen Stand zu bringen. Das Personal sei hervorragend qualifiziert und hoch motiviert. Der Landkreis und die politisch Verantwortlichen stünden voll und ganz hinter den Haßberg-Kliniken und versuchten, soweit gesetzlich erlaubt, zu fördern und

zu unterstützen, um zukunftsfähig zu sein und zu bleiben. Trotz steigender Baby-Zahlen sei es indes nicht zu verhindern gewesen, dass die Geburtshilfe-Abteilung im Krankenhaus Haßfurt rote Zahlen schreibt.

Laut Grüne wünschen sich die Menschen im Landkreis "sehnlichst, dass es weiterhin möglich ist, dass ihr Kind in den Haßberg-Kliniken und somit in unserem Landkreis Haßberge geboren werden kann". Als Beleg dafür schickte die Partei mehrere Leserbriefe mit diesen Inhalten an die zwei Minister.

Die Grünen nehmen die Geburtshilfe-Station als ein Element für die vom Freistaat angestrebte Gleichstellung der Lebensbedingungen in der Stadt und auf dem Land. Werde die Station aufgelöst, gebe es auch keine gleichen Bedingungen mehr, meint die Fraktion in ihrem Schreiben.

Und: Entbindende müssten statt in das nahe gelegene Krankenhaus Haßfurt zur nächsten Entbindungsklinik fahren und dabei viel weitere Strecken auf sich nehmen. Rita Stäblein betont dazu: "Dies birgt ein hohes medizinisches Risiko für Mutter und Kind! Es hätte dramatische Folgen, wenn... Komplikationen bei der Geburt auftreten." ks