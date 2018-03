Grüne fordern Tarifverträge

Die Grünen im Kreistag fordern eine Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) für die landkreiseigenen Krankenhausgesellschaft.

"Angesichts des weiter wachsenden Mangels an Pflegekräften scheint eine faire und angemessene Entlohnung zunehmend die Basis für Fachkräfte zu sein, sich für den Pflegeberuf zu entscheiden und in diesem Beruf auch dauerhaft tätig zu sein", heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. Vor dieser Entwicklung dürfe auch die landkreiseigene Krankenhausgesellschaft nicht die Augen verschließen.

"Es kann nicht sein, dass Mitarbeiter der Krankenhausgesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften für ihre verantwortungsvolle und belastende Arbeit nicht eine faire und angemessene Bezahlung bekommen. Das gilt ganz besonders auch für die Altersvorsorge", bringt Kreisrat Bernd Fricke das Anliegen der Grünen auf den Punkt. Die Fraktionsvorsitzende Helga Bieberstein ergänzt: "Als öffentliche Hand sind wir, wenn wir glaubwürdig sein wollen, dazu verpflichtet. Wir sollten alles tun, um qualifiziertes und motiviertes Personal zu bekommen. Dazu braucht es aber auch eine faire und angemessene Entlohnung".

Die Grünen verweisen auf eine Umfrage unter den Mitarbeitern des Landkreises Sulzbach-Rosenberg, der seine Mitarbeiter in den beiden Kreiskrankenhäusern nach TVöD bezahlt. Die Bezahlung nach Tarif sei demnach der wichtigste Grund zur Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter.



Antrag im Kreistag

In einem Antrag im Kreistag fordern die Grünen nun "gleichen Lohn für gleiche Arbeit im Zuge einer einheitlichen Umstellung auf den TVöD". Da es sich bei der Krankenhausgesellschaft um eine unmittelbare Aufgabe des Landkreises Bamberg zur Daseinsvorsorge der Bevölkerung handele, seien auch finanzielle Höherbelastungen für den Landkreis-Haushalt aus Sicht der Grünen hinzunehmen und verkraftbar, heißt es zur Begründung. red