Großes Pensum mit 315 Einsatzstunden

Ehrungen, die neue Jahresplanung und ein ausführlicher Rechenschaftsbericht bestimmten den Ablauf der Hauptversammlung der Feuerwehr Weidach. Petra Kurnoth deutete bei Verlesung des Protokolls von 2015 an, es sei dem Kassier Christian Pflaum gelungen, das Vereinsvermögen um einen vierstelligen Betrag anzureichern, so dass aktuell ein hübsches, fünfstelliges Sümmchen zur Verfügung stehe.

Kommandant Jürgen Schlücke gab bekannt, dass die Wehr aktuell 26 Aktive und drei Feuerwehranwärter hat. Von der Jugend wurde Dominik Krautwurst als Feuerwehrmann in den aktiven Dienst übernommen, Christian Brettschneider wurde nach zehnjähriger Mitgliedschaft zum Oberfeuerwehrmann befördert, Christoph Goer nach 25 Jahren Dienst zum Hauptfeuerwehrmann ernannt.

In der Feuerwehr Weidach gibt es momentan acht ausgebildete Atemschutzgeräteträger und vier Kameraden, die in der Absturzsicherung ausgebildet wurden. Weitere Lehrgänge gab es für den Digitalfunk, der im September 2016 erstmals real genutzt wurde, nach Schlückes Worten im westlichen Coburger Bereich aber noch optimiert werden müsste. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 29 Übungen, acht technische Hilfen, zwei Sicherheitswachen, fünf Brände und sechs weitere Tätigkeiten, was 315 Einsatzstunden beanspruchte.



Der Heimneubau ändert einiges

Für den Ortsteil Weidach sei die höhere "Gefährdungsklasse drei" anzusetzen, sobald der Neubau des Alten- und Pflegeheimes des Coburger ASB am Gelände der ehemaligen Sauna abgeschlossen sei. Um die Wartung von Geräten auf mehrere Schultern zu verteilen, bat Schlücke um Verständnis, dass ab sofort ein "technischer Dienst" eingeführt wird, der an jedem ersten Mittwoch im Monat stattfinden wird und intensiv genutzt werden sollte.

Bei der Hauptversammlung standen zwei Ehrungsgruppen im Mittelpunkt, von denen eine von Landrat Michael Busch, die zweite vom Kommandanten Schlücke gewürdigt wurde. Das bayerische Ehrenkreuz überreichte der Landrat an Dincer Akyazililar und Petra Kurnoth, den Weitramsdorfer Ehrenteller händigte ihnen Bürgermeister Wolfgang Bauersachs aus.

Vereinsinterne Auszeichnungen übergab KBI Wolfgang Beyer anschließend an Rolf Spatscheck und Reiner Valtin für eine 50-jährige Mitgliedschaft. Für 25 Jahre Treue wurden Oliver Geuther, Stefanie Dörfler, Jörg Volk, Thomas und Regina Florschütz, Christian Pflaum, Stefan Wolf und Martin Reichert geehrt. Im Rahmen notwendiger Neuwahlen wurde die Aufgabe der Kassenprüfung von der Hauptversammlung per Akklamation an Oliver Ritz und an Carsten Grosch delegiert, während die beiden Vorsitzenden - schriftlich gewählt - nun Andreas Müller und Jens Wolf heißen.

Jürgen Schlücke hielt es für nötig, ein Schlusswort "in eigener Sache" zu sprechen: Die Feuerwehr Weidach wolle keinen "Prachtbau" als Gerätehaus und werde auch nicht "zusammengelegt", wie es in Weidach als Gerücht verbreitet werde. Schlücke: "Diese Behauptungen widersprechen allen Tatsachen und werden entschieden zurückgewiesen!" Kurt Hinner