Große Aufregung am Muttertag

Bernhard Panzer



Kurz nach zehn Uhr konnte Klaus Römmelt schon wieder lachen. "Alles ist gut", sagte der Chef der gleichnamigen Bäckerei erleichtert. Gerade eben war ein Einsatz von Feuerwehr und Polizei beendet worden. Passiert war nichts, der befürchtete Austritt von explosivem Gas entpuppte sich zum Glück als nicht gefährlich.

Dennoch war die Aufregung groß. Alle Mitarbeiter und auch ein paar Muttertagsgäste im Café mussten das Haus verlassen. Und zwar schleunigst, denn es wurde durchaus Gefahr vermutet. "Das ganze Haus hat gestunken", schildert Römmelt die Situation, die in den Morgenstunden entstand. Daraufhin habe er den Notdienst angerufen, der sofort anrückte und festgestellt habe: "Das ist Gas!" Daraufhin informierte Römmelt Polizei und Feuerwehr, wie er im FT-Gespräch weiter berichtet.

Das war durchaus eine aufregende Geschichte. "Sieben Bäcker waren am Arbeiten", sagt der Chef des Betriebs. Schließlich herrscht gerade an Tagen wie diesem Hochbetrieb. Viele wollen ihre Mütter ja mit Leckereien verwöhnen. Alle mussten umgehend das Haus verlassen. "Das war schon eine lustige Situation", stellte Römmelt erleichtert und mit Humor fest, als schließlich Entwarnung gegeben worden war und sich die Aufregung so langsam legte.

Als Ursache hatte sich ein Leck in der Kühlanlage des Betriebs herausgestellt. Da ist offenbar Kühlflüssigkeit ausgetreten und hat für den unangenehmen Geruch gesorgt. Noch am Vormittag sollte der Schaden repariert werden, sagte Römmelt.

Mit 18 Personen war die Feuerwehr angerückt, hieß es von Seiten der Polizei. Der Marktplatz wurde nach allen Seiten großräumig abgesperrt, das Gebäude evakuiert. Der Einsatz begann gegen 9 Uhr und dauerte eine gute halbe Stunde, bis dann dann etwa um 9.40 Uhr Entwarnung gegeben werden konnte. "Die Kühlanlage wurde abgestellt und der Geruch war weg", sagte ein Beamter der Polizeiinspektion Herzogenaurach.

So ging der Einsatz glücklich zu Ende, es war kein explosives Gas ausgetreten. Ein paar Beeinträchtigungen gab es laut Polizei dennoch. "Etliche Kunden mussten sich gedulden", wurde bestätigt. Sie alle wollten am Muttertag zur Bäckerei und einkaufen. Sie mussten an der Absperrung warten. Eines blieb nach all der Aufregung übrig: Es gab reichlich Gesprächsstoff an diesem Tag.