Grauenvoller Start in die Saison

Die ersten Sonnenstrahlen lockten am Wochenende viele Motorradfahrer zur ersten Tour in dieser Saison auf die Straße. Doch forderten schwere Unfälle auch die ersten Todesopfer und Verletzten der Saison in Franken, noch ehe sie richtig begonnen hat.

Im Landkreis Coburg ereignete sich ein schwerer Motorradunfall bei Roßfeld nahe der Grenze zu Thüringen. Tödliche Verletzungen erlitt dort am frühen Samstagnachmittag ein 63 Jahre alter Motorradfahrer, als er die Kontrolle über seine Maschine verlor und von der Fahrbahn abkam. Seine Sozia wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 63-jährige Motorradfahrer aus Coburg war, gegen 13 Uhr, mit seiner 33 Jahre alten Mitfahrerin auf der Kreisstraße vom Bad Rodacher Stadtteil Roßfeld in den Straufhainer Ortsteil Streufdorf in Thüringen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte er mit seiner BMW etwa 200 Meter nach Roßfeld ein Auto. Beim Wiedereinscheren verlor der Mann in der leichten Linkskurve offenbar die Kontrolle über die Maschine und kam von der Fahrbahn ab.

Das Motorrad überschlug sich mehrmals bevor es schließlich im Gelände zum Liegen kam. Der 63-Jährige Biker und seine Sozia trugen dabei schwerste Verletzungen davon. Ein Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle kam, konnte dem Mann trotz aller Bemühungen nicht mehr helfen. Die lebensgefährlich verletzte Sozia brachte die Besatzung des Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg kam ein Sachverständiger an den Unfallort und unterstützte die Beamten der Coburger Polizei bei der Klärung der Unfallursache. An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von geschätzten 10 000 Euro. Die Kreisstraße von Roßfeld nach Streufdorf war für die Dauer der Unfallaufnahme bis in die Nachmittagsstunden komplett gesperrt.



Biker kollidiert mit Bus

Auch in Nürnberg forderte der Auftakt zur neuen Motorradsaison ein erstes Opfer. Am Samstagvormittag ist es dort in der Regensburger Straße in Nürnberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach vorliegenden Erkenntnissen und Angaben von Zeugen befuhr der 28-jährige Motorradfahrer mit seinem 30-jährigen Sozius gegen 9.40 Uhr die Regensburger Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Abzweigung zum August-Meyer-Heim soll er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet und in den Einmündungsbereich gefahren sein. Dort kam es zur Kollision mit einem Linienbus der Nürnberger Verkehrsbetriebe, der nach links in die Regensburger Straße einbog. Der Fahrer starb dabei. Sein Sozius erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Busfahrer (58) sowie drei Fahrgäste blieben unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth kam ein Sachverständiger an den Unfallort. Das Motorrad wurde sichergestellt.

Die Polizei ruft alle Motorradfahrer auf, vor allem zum Beginn der Saison besondere Vorsicht walten zu lassen. Sie sollten ihr Fahrvermögen nicht überschätzen und bedenken, dass auch die Autofahrer sich erst wieder an die Motorradfaher gewöhnen müssen, die wegen der schmalen Silhouette leicht übersehen werden können. pol/red