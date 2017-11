Gratulanten kamen von weit her

Ihren 91. Geburtstag feierte die waschechte Horsdorferin Eva Müller, geborene Donath, im Kreise ihrer Lieben. Die Jubilarin wurde als drittes von vier Kindern geboren und musste schon als Jugendliche bei den Bauern im Ort kräftig mit anpacken, um den Lebensunterhalt für die Familie mit zu bestreiten. "Die Kriegszeit war hart, denn wir hatten ja nichts und zwei meiner Brüder waren ja im Krieg", erzählt Eva Müller. 1951 heiratete sie ihren Hans, der aus der Fuchsenmühle, einer Mahlmühle mit Landwirtschaft, in Horsdorf stammte. Schmunzelnd erzählt sie, dass ihr Hans den einzigen Plattenspieler in Horsdorf hatte: "An den Felsenkellern hörten wir Musik und wir tanzten auch dazu und so lernten wir uns kennen und lieben."

2011, vier Wochen vor der Diamantenen Hochzeit verstarb ihr Ehemann. Ihre Söhne Fritz und Kunibert, bei denen sie in der Fuchsenmühle lebt, kümmern sich um die Mutter. Wie beliebt die Jubilarin im Ort ist, zeigt der rege Besuch der Nachbarn und von Freunden, die selbst aus Rheinland-Pfalz angereist sind, um der Jubilarin zu gratulieren. Zu den Gratulanten gehörte auch die 3. Bürgermeisterin von Bad Staffelstein, Sabine Scheer. hkla