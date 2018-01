Gospels in Sand

Der Chor "Gospel and more" des Gesangsvereins in Sand blickt auf sein zehnjähriges Bestehen. Dazu gibt der Gospelchor am Pfingstsonntag, 4. Juni, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus ein Konzert. Zu Gehör kommen unter der Leitung von Martin Karl Lieder aus dem Repertoire der vergangenen zehn Jahre. Des Weiteren tragen die Sänger neu einstudierte Stücke vor. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten. Foto: ab