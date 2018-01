Gold für Gabi Förster

Akzente zu setzen und den Bürgern die kommunalpolitischen Aufgaben näherzubringen, das ist schon seit mehr als fünf Jahrzehnten Ziel der Freien Wähler Thurnau. Landtagsvizepräsident Peter Meyer konnte unlängst an Gabi Förster und Karlheinz Seyb hohe Auszeichnungen überreichen. Auch Klaus Georg Purucker, FW- Bundestagskandidat im Wahlkreis Kulmbach-Lichtenfels- Bamberg, stellte sich vor.

In Vogels Trucker-Treff ging Vorsitzender Alexander Schnabel auf die Aktivitäten der Freien Wähler Thurnau ein. Er berichtete unter anderem von zwei Ortsbegehungen. Gemeinderat Klaus Förster erläuterte die Details zu den neuen Baugebieten und den Busbahnhof.



Sinnvolle Investitionen

Fraktionssprecher Erwin Schneider berichtete von der positiven Entwicklung in der Marktgemeinde. Sinnvolle Investitionen seien getätigt worden, neue Projekte gut angelaufen.

Peter Meyer berichtete aus dem Landtag und verdeutlichte die Erfolge der Freien Wähler, die mit Vehemenz und Durchhaltevermögen Akzente gesetzt und durch ständiges "Bohren" ihren Forderungen Nachdruck verliehen hätten. Er nannte besonders die Abschaffung der Studiengebühren und die Wiedereinführung des G 9, "obwohl wir ständig von der CSU beschimpft und ausgelacht wurden".

Bundestagskandidat Klaus Georg Purucker ging praxisnah auf die brennenden bundespolitischen Themen ein.

Für ihr langjähriges Engagement im Ehrenamt überreichte Peter Meyer an Gabi Förster die goldene Ehrennadel des FW-Landesverbands. Das Gründungsmitglied habe verschiedene Vorstandspositionen bekleidet und arbeite fleißig in der Wahlwerbung, als Pressereferentin sowie als Mitarbeiterin im Bildungswerk für Kommunalpolitik Bayern. Karlheinz Seyb freute sich über die Ehrennadel in Silber für seine langjährige Mitgliedschaft, seine Mitarbeit bei der Wahlwerbung und seine ehrenamtliche Beratung in Rechtsfragen des Vereins. red