Gerach würdigt seine verdienten Mitbürger

Zum guten Brauch gehört es im Gemeinerat Gerach, bei der Jahresabschlussitzung Mitbürger wegen ihres ehrenamtlichen Engagements und wegen besonderer sportlicher Leistungen zu würdigen.

Mit kleinen Präsenten bedachte so Bürgermeister Gerhard Ellner (SPD) Antonia Müller und Jannik Hartmann für ihren besonderen Einsatz in der Geracher Jugendarbeit. Als fleißige Spendensammler wurden die Feuerwehrmänner Bernd Hartmann und Nico Bäuerlein ausgezeichnet und dies deshalb, weil die Freiwillige Feuerwehr in diesem Jahren einen Mannschaftstransportwagen erhielt und dessen Kosten durch diese "Spendenflut" ein bisschen gemindert werden konnten. Um weihnachtliches Brauchtum machte sich Werner Krieger verdient, der auf eigenem Grund und Boden den Geracher Weihnachtsmarkt ausrichtete. Die 14-jährige Hanna Bogendörfer, aus Krankheitsgründen verhindert, wurde als Basketballtalent geehrt. Sie wurde mit der U 15 der DJK Don Bosco Bamberg deutsche Meisterin.



Keine Einwendungen

Nur indirekt betroffen ist die Gemeinde Gerach von der 13. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans der Stadt Baunach, wo es die Entwicklung eines Sondergebietes Pferdehofs, eines Häcksel- und Grüngutplatzes eines Sondergebietes Sport- und Freizeitanlagen und von Wohngebieten mit neuen Bauplätzen geht. Hier hatte der Gemeinderat Gerach keine Einwendungen.

Im Rückblick auf die Bürgerversammlung vor wenigen Tagen berichtete der Bürgermeister von einer soliden Lage der Gemeinde. Die Einwohnerzahl blieb mit derzeit 962 fast konstant, die geringen Verluste will man durch die Schaffung der neuen Bauplätze auf dem ehemaligen Wielandgelände wieder ausgleichen. An Investitionen tätigte die Gemeinde in diesem Jahr 730 000 Euro, wobei die Breitbandverkabelung mit 351 000 Euro und einer 80-prozentigen Förderung den Löwenanteil ausmachte.



Dicke Brocken

Dicke Brocken waren auch ein neuer Schlepper für den Bauhof und der Mannschaftstransportwagen (MTW) für die Feuerwehr. Die Pro Kopf-Verschuldung beträgt zum Jahresende 511 Euro. Große Aufgaben für die Gemeinde werden die Erschließung des Wielandgeländes und die Kanalsanierung sein, die auf fünf Jahre gestreckt wird und stolze 1,2 Millionen Euro kosten wird.

Mit Leben erfüllt wird nach und nach die neu gegründete Baunach-Allianz. Bürgermeister Ellner wird hier im Handlungsfeld "Bürgerliches Engagement und Identität" mitarbeiten, eingebunden sind Teile des Gemeinderats auch in der Gemeindewerkstatt Süd.

Einvernehmen herrschte im Gemeinderat bezüglich von jeweils einem Frühjahrs-, einem Herbst- und Winterbasar sowie einem Spielzeugbasar durch die Mutter-Kind-Gruppe in der Laimbachtalhalle im Jahr 2017. Die Termine wurden mit dem OKR abgestimmt.

Ein bisschen größer wird auch der Fuhrpark im Bauhof. Ellner teilte hierzu mit, dass die Firma Wieland einen ausrangierten, aber einsatzbereiten Gabelstapler der Gemeinde überlassen habe.