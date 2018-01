Generationenwechsel geglückt

401 Mitglieder, davon 151 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren: Vorsitzender Harald Hübner konnte am Ende seiner 16-jährigen Amtszeit beim TDC Lindau eine stolze Bilanz vorweisen. Bei den Neuwahlen glückte der beabsichtigte Generationenwechsel.

Nach Hübners Worten war der Verein auch 2016 wirtschaftlich und sportlich zufrieden. Höhepunkt sei das Sportfest gewesen, bei dem als vorläufig letzte Baumaßnahme auch der neue Ballraum mit Ausschank in Betrieb genommen werden konnte.

Auch Kassier Matthias Pfeiff war zufrieden. "Beim Stromverbrauch wirken sich die Energiesparlampen bereits aus", freute er sich.

"Wir müssen noch zwei Jahre überbrücken, bis wieder Nachschub aus der Jugend kommt und sich die Lage etwas entspannt", erläuterte Spielleiter Winfried Wunderlich. Derzeit belege die erste Mannschaft den vierten Platz in der Kreisklasse. Jugendleiter Wolfgang Meisel ist immer auf der Suche nach weiteren Jugendtrainern. "Im zweiten Jahr der Spielgemeinschaft mit vier Nachbargemeinden nehmen insgesamt 15 Mannschaften am Spielbetrieb teil."

Damen-Trainerin Yvonne Götz wandelte mit ihrer Turnriege, den "Lindauer Moorhühnern", beim alljährlichen Ausflug auf den Spuren der "Rosenheim-Cops". Bei den jüngsten Mitgliedern stellte sie einen steten Zuwachs fest. "Für die 15 Turnkinder und die 25 Tanzmäuse reicht der Übungsraum fast nicht mehr aus. Dazu kommen die 19 Wildcats, die von Sandra Hain betreut werden."

"Wir kommen um eine Beitragserhöhung nicht mehr herum, wenn wir bei bestimmten Anschaffungen weiterhin Unterstützung und Zuschüsse vom BLSV bekommen wollen", erklärte Harald Hübner. Die Versammlung beschloss eine moderate Erhöhung, die noch unter dem geforderten Mindestbeitrag liegt.

Die folgenden Neuwahlen waren vom bisherigen Vorstand gut vorbereitet. Harald Hübner bat alle, bei der Stange zu bleiben. Sein Wunsch an seinen Nachfolger: ""Führe den Verein so weiter wie Deine beiden Vorgänger."

Bürgermeister Werner Diersch zeigte sich neben den Berichten der Spartenleiter besonders von der Jugendquote sehr beeindruckt. "Diese Mischung ist ein Garant für den Erfolg des Vereins." Diersch dankte dem scheidenden Vorsitzenden mit einem Gemeindekrug.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Sebastian Kauper, Stellvertreter Wolfgang Meisel und Winfried Wunderlich, Kassier Matthias Pfeiff (Vertreterin Vanessa Gramlich), Schriftführerin Gisela Liebisch (Vertreterin Evi Meisel). Den Ausschuss bilden Alexander Böhner, Jürgen Dörfler, Vanessa Gramlich, Rustem Hajzeray, Uwe Mattes, Marco Meisel, Tibor Ott. Kassenprüfer sind Christian Deller und Heiko Dippold. Dieter Hübner