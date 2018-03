Gemütlichkeit übernimmt die Tabellenführung in der Bezirksliga B Nord

Bei den Sportkeglern stand der vorletzte Spieltag der Saison 2016/17 auf dem Programm. Vor dem Saisonfinale hat nun plötzlich die Gemütlichkeit Kronach in der Bezirksliga B Nord sehr gute Titelchancen.



Herren Bezirksliga A Ost

SG Crana/Gundelsdorf -

TSV Wilhelmsthal 0,0:6,0

Deutlicher als erwartet setzte sich der TSV Wilhelmsthal im Nachbarduell durch. Der Vorsprung betrugt schließlich über 100 Holz (2021:2128). Das beste Ergebnis aller acht Kegler erzielte Sven Heumann (TSV) mit 547 Holz. Die einzelnen Ergebnisse: F. Heumann (493) - Münzel (511), Preißinger (490) - S. Heumann (549), Wich (516) - Bülling (536), Mäder (522) - Krieger (532).



Bezirksliga B Nord

BW Kulmbach -

Gem. Kronach 0,0:6,0

Durch die Niederlage der Wirsberger hat die Gemütlichkeit die Tabellenführung übernommen. Der Sieg fiel mit 102 Holz Vorsprung (1913:2015) deutlich aus: Rehm (455) - Rüger (502), Jans (483) - Wellach (489), Eichner (481) - H. Welscher (519), Förster (494) - Kica (505).



Kreisklasse Nord

Post SV Kronach -

Fr. Naila 6,0:0,0

A. Moshacke (532) - Nicklas (511), H. Renk (483) - Hempfling (478), Milicic (541) - Miglus (537), D. Renk (517) - Crasser (492) - 2073:2018.



Schwarzenbach/W. -

GH/R. Kronach 3,0:3,0

Wunner (554) - Endres (510), Schwager (516) - Langhammer (524), Wind (534) - Zeuß (530), Schiffmann (486) - Thron (503) - 2090:2067.



Kreisklasse A Nord

GH Tettau -

Loh. Kulmbach IV 2040:1763

Räder-Großmann (524) - Fleischhauer (480), H.-J. Richter (460) - Werther (373), T. Richter (536) - Schau (428), F. Raab (520) - Vitzthum (482).



TSV Wilhelmsthal II -

Metzdorf Ku. 2116:1849

G. Fuhrmann (511) - Wirth (462), Kotschenreuther (512) - Göttlicher (507), Krieger (547) - Rödel (410), Art. Welsch (546) - Kestler (470).



Crana /Gundelsd. III -

SKC Untersteinach I 194:2043

Fischer (477) - Sauerwein (509), Biniszewski (493) - Amstätter (508), Gäßlein (502) - Aknai (504), Kaim (512) - Böhm (522).



Kreisklasse B1 Nord

TSV Wilhelmsthal IV g -

Jägersruh IIg 1880:1896

L. Münzel (456) - Triebler (490), Beetz (488) - Mikuta (418), Lehnhardt (483) - R. Sturm (475), R. Peter (453) - S. Sturm (513).

BW Kulmbach II -

Gem. Kronach II 1866:1847

Förster (537) - Füchsel (453), Schöttner (423) - Hartendauer (439), Lengel (467) - Schnappauf (492), Stöckert (439) - Emmrich (463).



Kreisklasse B 2 Nord

Gem. Kronach III g -

PSV Kronach IIg 1949:1997

Steinert (484) - Schedel (514), Peetz (507) - B. Renk (486), Zwingmann (502) - W. Renk (508), Rüger (456) - Wich-Herrlein (489).



TSV Wilhelmsthal III -

Metzdorf IIIg 1982:1705

J. Fuhrmann (457) - A. Rödel (406), Grebner (516) - S. Rödel (385), Müller (487) - Küfner (477), Montag 522 - Hahn 437.



Frauen-Kreisklasse Nord

Crana/Gundelsdorf g -

TSV Wilhelmsthal 0,0:6,0

B. Kaim (445) - Vogel (496), Lieb (489) - A. Weiß (503), V. Kaim (458) - K.Weiß (526), Gäßlein (494) - K. Welsch (535) - 1886:2060.



Frauen Kreisklasse A Nord

SKC 63 Naila -

Gem. Kronach FI 1813:1887

Schott (404) - Ni. Rüger (488), Lombardo (454) - Na. Rüger (422), Schmidt (471) - C. Rüger (446), Flessa (484) - Weber (531).



Untersteinach MII g -

Gem. Kronach F I 1983:1856

Böhm (506) - Na. Rüger (419), H. Weber (480) - M. Weber (486), Dörner (510) - Ni. Rüger (467), Aknai (487) - C. Rüger (484).



Bezirksklasse U 18 Nord

SG Kronach/Tettau I -

SG Zaubach/Fö. Jgd. 6,0:0,0

Münzel (472) - Ehrhardt (458), Mäußbacher (472) - Schmidt (470), Schwabe (499) - Richter (479), J. Moshacke (554) - Förster (519) - 1997:1926.



SG Münchberg -

SG Kronach/Tettau 0,0:6,0

Inzenhofer (353) - L. Schuberth (236)/M. Schuberth (270), Zeitler (471) - Mäußbacher (500), Hartmann (460) - Moshacke (541), Böhm (474) - Münzel (511) - 1758:2058.



Loh. Kulmbach -

SG Kronach/Tettau 0,0:6,0

Lotter (343) - L. Schuberth (230)/M. Schuberth (213), Ziebis (428) - Mäußbacher (457), Meußgeyer (0) - Münzel (493), Pistor (0) - Moshacke (496) - 776:1889. red