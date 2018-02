Gemeinsam wird angepackt und aufgeräumt

"Zamm geht's" heißt es auch in diesem Frühjahr wieder im Rahmen einer Aktion von Bad Brambacher für ein familienfreundliches Oberfranken.

Koordinator der Aktion ist seit 14 Jahren Jens Bunzel, Produktmanager der Bad Brambacher Mineralquellen. Der Aufruf zum gemeinschaftlichen Frühjahrsputz auf oberfränkischen Spielplätzen ist für ihn eine Herzensangelegenheit. "Es steckt viel Herzblut in der Aktion. Deswegen wollen wir auch jedes Jahr persönlich bei der Aktion dabei sein und so viele Teams wie möglich besuchen." Allein dieses Jahr haben sich Bunzel zufolge bereits knapp 200 Gruppen angemeldet.



Viele verschiedene Initiativen

Hintergrund der "Zamm geht's"-Initiative waren vor 14 Jahren leere Kassen der Städte und Gemeinden. Es fehlte einfach das Geld, um die Spielplätze nach dem Winter wieder in Schuss zu bringen. Deswegen hatten einzelne Personen selbst kleine Initiativen gestartet, um etwas Positives zu bewegen. "Wir haben dann diese Aktion ins Leben gerufen, um genau diese Leute zu unterstützen."

Es dürfen natürlich nicht nur Spielplätze gesäubert werden. Auch Vereine, Kleingärtner oder freiwillige Feuerwehren bis hin zu ganzen Gemeinden haben schon mitgemacht. Und es ist auch völlig egal, ob das "Zamm geht's"-Team" nur aus zwei oder 50 Helfern besteht.

Fragt man Bunzel, was er bei "Zamm geht's" schon alles erlebt hat, erinnert sich der Produktmanager besonders gern an eine Geschichte: "In einem der ersten Jahre unserer Initiative saß ich zusammen mit einigen Eltern in der Pause am Brotzeittisch. Hier entstand ganz spontan auf einem Bierdeckel ein "Bauplan" für ein Boot für die Kinder. Im nächsten Jahr wurde dieses Spielgerät tatsächlich auch gebaut."

Bunzel kann sich aber auch an Jahre erinnern, die wettertechnisch so gar nicht zum Frühjahrsputz eingeladen haben. Die Helfer hätten aber trotzdem kräftig angepackt.

Der Arbeitseifer wird von Bad Brambacher belohnt: Es werden alle großen und kleinen Helfer mit erfrischenden Getränken belohnt. Außerdem verlost Bad Brambacher unter allen Teilnehmern hochwertige Spielgeräte, darunter fünf Federwippen und fünf Schaukeln.