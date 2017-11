Gehölzschnitt ist nur noch bis Ende Februar erlaubt

red



Alle wild lebenden europäischen Vogelarten stehen in Deutschland unter besonderem gesetzlichen Schutz. Deshalb sind zur Fortpflanzungszeit besondere Vorsichts- und Verhaltensmaßnahmen notwendig, wie die Pressestelle aus dem Rathaus mitteilt. Vom 1. März bis 30. September ist es grundsätzlich verboten, Bäume, Knicks, Hecken, anderes Gebüsch sowie Röhrichtbestände und sonstige Gehölze abzuschneiden, zu fällen, zu roden, auf den Stock zu setzen oder auf sonstige Weise zu beseitigen.Hecken, Gebüsche und Bäume haben für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten große Bedeutung als Lebensraum. So finden dort zum Beispiel viele Insekten, Vögel und andere Kleintiere Nahrung, Versteck- und Brutmöglichkeiten. Notwendige Schnittmaßnahmen von Hecken und Sträuchern und die Fällung von Bäumen dürfen daher nur noch bis Ende Februar vorgenommen werden. Für das Fällen vom Bäumen mit einem Stammumfang von mehr als 60 Zentimetern - mehrstämmige ab 40 Zentimeter - ist in Bamberg außerdem eine Genehmigung nach der Baumschutzverordnung notwendig. Anträge auf Baumfällung gibt es in der Infothek im Rathaus Maxplatz oder im Internet unter www.umwelt.bamberg.de . Gärtnerisch genutzte Grundflächen wie zum Beispiel im Erwerbsgartenbau oder in Kleingartenanlagen sind grundsätzlich von der Baumschutzverordnung ausgenommen. Ebenso erlaubt sind Form- und Pflegeschnitte, zum Beispiel an Liguster- oder Hainbuchenhecken, Schnittmaßnahmen zur Gesunderhaltung der Pflanzen und der Sommerschnitt von Obstbäumen. Auch der Schnitt von Gehölzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist erlaubt.Ergänzend hierzu ist es verboten, Lebensstätten wild lebender Tier- und Pflanzenarten ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören, etwa Nistplätze von Vögeln. Verstöße gegen diese Regelungen können mit einem Bußgeld oder in besonders schwerwiegenden Fällen sogar als Straftat geahndet werden. Für Rückfragen steht das Umweltamt des Stadt Bamberg, Tel. 0951/87-1706, zur Verfügung.