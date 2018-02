Gedrechseltes und gefilztes Handwerk

Drechselvorführungen



Die Freunde der Kirchenburg haben noch bis Montag, 6. November, eine Ausstellung "Altes Handwerk - modernes Design" organisiert. Künstler aus Bayern, Hessen und Thüringen präsentieren in der Kirchhofschule in Ostheim v. d. Rhön gedrechseltes und gefilztes Kunsthandwerk.Kaum ein Handwerk ist so faszinierend zu beobachten wie das Drechseln: Ein Stück Holz wird in die Drechselbank eingespannt, innerhalb kurzer Zeit kristallisiert sich ein Kunstwerk heraus, das vorher nur im Kopf des Drechslers existierte. Einen Ausschnitt aus ihrem Können zeigt der Rhöner Drechsler-Stammtisch "DDT Drei-Länder-Drechseltreff", dem Drechsler aus Bayern, Hessen und Thüringen angehören.Die Kunsthandwerker haben das Jahrhunderte alte Handwerk wiederentdeckt und in die Rhön zurückgebracht. In historischen Mauern ist ein breites Repertoire zu sehen: Neben aufwändig hergestellten Kunstwerken werden stilvolle Alltagsgegenstände wie Kugelschreiber, Obstschalen oder Weinkelche präsentiert.Einen spannenden Kontrast zum Werkstoff Holz setzt die Suhler Künstlerin Ilona Reif. Sie präsentiert modern gestaltete Filzprodukte - vom Dekoartikel über Schals und Hüte bis zu Hausschuhen und Ponchos. Reif beherrscht die Kunst, verschiedenes Material, wie Seide, gesponnene Wollfäden, Jute, Hanf, Gestricktes oder auch gepresste Farnblätter in die Filzwolle einzuarbeiten. Die Ausstellung "Altes Handwerk - modernes Design" ist immer Freitag bis Montag und an Feiertagen, von 14 bis 17 Uhr, zu sehen. Drechselvorführungen gibt es an den Sonntagen, 4. Juni und 2. Juli. Der Eintritt dient unter unter anderem dem Erhalt der Kirchenburg.Weitere Infos unter www.lebendige-kirchenburg.de