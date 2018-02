Gedämpfte Freude wegen Strafen

Die Eishockey-Schülermannschaft der SG Schweinfurt/Höchstadt hat einen Kantersieg gefeiert. In Schweinfurt bezwangen die Franken die SG Senden/Ulm/Burgau mit 11:2, kassierten aber empfindliche Strafen, die Konsequenzen für das Meisterschaftsrennen haben könnten. Die gastgebende SG zeigte von Beginn an, wer Herr im Eisstadion ist und erspielte sich Chance um Chance, doch die Akteure scheiterten wie schon zwei Wochen zuvor in Senden am Torhüter Benedikt Sommer. Erst in der neunten Minute war er gehen Jonas Bokelberg chancenlos. Danach drückte Höchstadt weiter, dennoch gelang den Gästen per Konter der Ausgleich (11.). Per Doppelpack brachte Mike Kessler die Alligators mit 3:1 nach vorne (12.), ehe die Schwaben verkürzten. Edgar Simon sorgte für den 4:2-Drittelstand.

Im zweiten Durchgang erhöhten Simon und Kessler auf 7:2, die Partie war entschieden. Dennoch gab Höchstadt weiter Gas, Lukas Kleider und Christian Beetz trafen zum 9:2. Der bis dahin gut leitende Schiedsrichter spielte dann den Spielverderber, indem er mehrere Strafen gegen die Franken aussprach. Fünf Minuten plus Spieldauer, zwei plus zehn Minuten Disziplinar- und fünf Minuten plus Matchstrafe. Selbst in zweifacher Unterzahl netzte die SG noch zwei Mal durch Kleider und Ludwig Heitzer zum Endstand ein. Ein Ergebnis, das dadurch getrübt wird, dass der Tabellenführer im Spitzenspiel gegen den Zweiten Haßfurt am 26. Februar auf drei Akteure verzichten muss. red