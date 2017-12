Gastpatient aus Afghanistan

Seit zwei Jahren leidet der zehnjährige Wakil an einer Osteomyelitis (Knochenentzündung) im linken Unterschenkel. In Afghanistan wurde er schon zwei Mal operiert, doch leider nicht mit dem gewünschten Erfolg. Deshalb brachte ihn sein Onkel zum "Afghanischen Roten Halbmond", einer Partnerorganisation des Friedensdorfes.

Nach langer Reise landete Wakil Mitte Februar gemeinsam mit über 80 Kindern aus Afghanistan und anderen zentralasiatischen Ländern auf dem Düsseldorfer Flughafen. Ehrenamtliche Helfer des BRK Bamberg erwarteten den kleinen Patienten bereits, um ihn in die Juraklinik Scheßlitz zu bringen.



Entzündung klang wieder aus

Dort wurde der neugierige und aufgeschlossene Patient nach entsprechender Untersuchung und Diagnostik von Chefarzt Dr. Biedermann operiert. Die chronische Entzündung klang aus.

Relativ rasch nach dem Eingriff unterstützte Wakil mit großer Begeisterung das Pflegepersonal und den Chefarzt bei den Visiten. Der fröhliche Junge war nach kurzer Zeit beim gesamten Personal der Juraklinik äußerst beliebt.

Zusätzlich zum Krankenhauspersonal kümmerte sich ein ehrenamtliches Betreuerteam des BRK Scheßlitz um den Jungen.



Von der Operation erholen

Nach erfolgreicher Genesung konnte der afghanische Junge ins Friedensdorf nach Oberhausen (NRW) zurückkehren. Dort kann er sich zusammen mit etwa 180 anderen Kindern aus neun Nationen bei Spaß und Spiel weiter erholen, bis er wieder zu seiner Familie zurückkehrt. Die kommt aus der Provinz Herat - Wakil lebt mit seiner Mutter und sechs Geschwistern im Alter von zwei bis zwölf Jahren in ärmlichen Verhältnissen.

Der afghanische Junge ist das elfte Kind, das in Scheßlitz unentgeltlich behandelt wird. Seit 30 Jahren fliegt die Kinderhilfsorganisation Friedensdorf International zweimal jährlich in das von Kriegen und Krisen gebeutelte Land, um Kindern, denen in ihrer Heimat nicht geholfen werden kann, eine medizinische Behandlung in Deutschland zu ermöglichen. red