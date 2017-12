Gasleck löst Großeinsatz aus

Jutta Behr-Groh und Hans Kurz



Ein Gasleck nahe der Bahnunterführung in der Geisfelder Straße hat am Mittwochabend für manchen Stau in Bamberg und zeitweiligen Stillstand bei der Bahn gesorgt. Ab 17.30 Uhr durften zuerst wieder die Züge fahren, gegen 17.45 Uhr wurden auch die Sperren der Straßen, die zur Geisfelder Unterführung führen, aufgehoben. Die Bewohner eines evakuierten Hauses konnten wieder zurückkehren.

Lediglich die für den Durchgangsverkehr unbedeutende Obere Schildstraße war länger unpassierbar. Genau dort lag das Gasleck, das gegen 17.30 Uhr nur provisorisch abgedichtet war. Erst im Anschluss hatten die Stadtwerke beziehungsweise eine beauftragte Firma mit der eigentlichen Reparatur beginnen können. Feuerwehr und Polizei gingen bei Redaktionsschluss davon aus, dass die Arbeiten bis Mitternacht andauern dürften.



Provisorisch abgedichtet

Gegen 16 Uhr hatte ein Unternehmen bei Probebohrungen im Auftrag der Bahn eine Gasleitung der Stadtwerke Bamberg angebohrt. Laut Stadtwerkesprecher Jan Giersberg mussten daraufhin zunächst Anwohner und Gerätschaften in Sicherheit gebracht werden. Nachdem es der Feuerwehr gelungen war, das Leck provisorisch abzudichten, konnten Stadtwerkemitarbeiter daran gehen, die Leitung freizulegen, um sie abschiebern und anschließend fachmännisch reparieren zu können. Diese Arbeiten sollten, so die Hoffnung von Giersberg, noch im Laufe der Nacht abgeschlossen werden.

Mit rund 45 Mann war die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Bamberg vor Ort. Der Alarm ging bei ihr kurz nach 16 Uhr ein. Das Gefahrenpotenzial sei recht groß gewesen, sagt Stadtbrandrat Matthias Moyano, weil jeder Funke das ausgetretene Gas hätte entzünden können. Deshalb sei als erstes der Zugverkehr angehalten worden, dann auch der Autoverkehr im Umgriff von rund 100 Metern zur Unterführung. Das hatte nach Polizeiangaben zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr geführt, die sich aber schnell wieder aufgelöst hätten.



Gefahrgutzug darf durch

Da es sich bei dem ersten gestoppten Zug am roten Signal in unmittelbarer Nähe zur Geisfelder Straße um einen Gefahrguttransport handelte, wurde Moyano zufolge dieser in Absprache mit einem Gefahrgutmanager der Bahn noch vorbei geleitet. Das Risiko wäre sonst noch größer gewesen. Unmittelbar nach dem Alarm war zunächst auch der Bahnhof Bamberg aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt worden. Die Sperrung konnte jedoch bereits eine halbe Stunde später teilweise wieder aufgehoben werden.

Der Bahnverkehr blieb dagegen noch bis gegen 17.30 Uhr zwischen Strullendorf und Bamberg lahm gelegt. Fernzüge wurden in dieser Zeit bereits in Nürnberg zurückgehalten. die S-Bahn verkehrte nur bis Forchheim. Ein Schienenersatzverkehr konnte erst gegen 17 Uhr eingerichtet werden. Die Auswirkungen im Bahnverkehr waren noch Stunden später spürbar.

Das Loch, aus dem das Gas ausgetreten war, ließ sich laut Moyano nicht ohne weiteres dicht machen. Weil es mit einem groben Bohrer entstanden war, sei es entsprechend ausgefranst gewesen. Die Feuerwehr habe das Leck dann mit einem Spezialgerät verschlossen, so dass wenigstens die Gefahr gebannt gewesen sei, dass noch mehr ausströmen konnte.

Weil sich ein Teil des Gases ins Erdreich gezogen hatte, hielt die Löschgruppe Wunderburg als letzte die Stellung - für den Fall, dass bei den Reparaturarbeiten ein Funke das Gas entzünden würde. Welche Menge Stadtgas ausgeströmt ist, konnte der Stadtbrandrat am frühen Abend nicht sagen. Es soll jedenfalls so viel gewesen sein, dass der Arbeiter es riechen und - als Flirren in der Luft - sehen konnte.

Die Probebohrungen an der Bahnlinie werden offenbar durchgeführt, um den Untergrund für eine mögliche Untertunnelung im Zuge des Bahnausbaus zu sondieren.