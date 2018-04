Gartler wählen

Der Verein für Gartenbau und Heimatpflege Diebach e.V. lädt am Samstag, 4. März, um 20 Uhr zum Kommersabend mit Neuwahl des Vorstandes in das Gasthaus Remling ein. Der Vorsitzende Kurt Heid gibt einen Jahresrückblick, anschließend stehen turnusmäßig Neuwahlen an.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Vereins findet ein Rückblick auf die Vereinsgeschichte und Ehrungen verdienter Mitglieder statt.

Auch der Ausblick auf die geplanten Aktionen im Jahr 2017 verspricht Interessantes. So gibt es am Samstag, 25 März, einen Baumschnittkurs mit Edwin Fella in Diebach. Weiterhin werden bereits seit November unter Leitung von Gisela Grimmfleißig Ostereier bemalt, um den Brunnen am Eberleinsplatz zu schmücken. hae