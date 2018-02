Galeristen besuchen die Kronacher Hurec-Ausstellung "Ex Praeteritis lux"

Über den Licht-Event "Kronach-leuchtet" hinaus fand die Ausstellung mit Lichtobjekten des akademischen Künstlers Karol J. Hurec großes Interesse. Bei der Eröffnung der Ausstellung würdigte Regierungspräsidentin Piwernetz das kulturelle Engagement Hurecs und Frau Christ, M.A. von der Kunsthalle Schweinfurt, und referierte über Hurecs innovative Kunst in der Vergangenheit und Gegenwart.

Unter den zahlreichen Eröffnungsbesuchern war auch der Münchner Galerist Peter Rutzmooser, der von den Kunstwerken Hurecs beeindruckt war und sich bei seinem Aufenthalt in Kronach auch in der Galerie des Kronacher Kunstvereins umschaute. Eine Kooperation mit der Galerie Rutzmooser, die schwerpunktmäßig figurative Malerei und Skulpturen zeigt, ist von Seiten des Kunstvereins in 2019 geplant.

Im Verlauf der Ausstellung "Ex Praeteritis lux" kam auch die international tätige Galeristin Carol Johnssen nach Kronach. Sie vertritt als Kunsthändlerin große Namen wie Joseph Beuys, Ben Willikens, Malcom Morley und die Gabriele Münter Preisträgerin 2017, Beate Passow, sowie die Foto- und Videokünstler Beate Geissler & Oliver Sann, die in Chicago leben. Geissler&Sann waren 2004 die Preisträger des Internationalen Lukas Cranach Preises der Stadt Kronach (Lucas-Cranach-Award of the city Kronach). Die prämierten Fotos sind auf der Festung Rosenberg entstanden und wurden weltweit von Sony genutzt. 2007 gab es die Einzelausstellung "Return to Rosenberg" in der Galerie Carol Johnssen, München (ab Mai 2007) und danach im Kronacher Kunstverein e.V.

"Kronach wollte ich schon immer besuchen, meine Künstler haben hier einen Preis erhalten und die Kronacher Festung ist noch immer auf meiner Homepage präsent", sagte Johnssen im Gespräch, "dazu nun ,Ex Praeteritis lux‘ von Hurec, das sind für mich zwei Gründe, in Kronach vorbei zu schauen." Die Galerie artcarol in München arbeitet intensiv auf dem Kunstberatungssektor und fördert junge Künstler, die sich mit Malerei, Fotografie, Bildhauerei und digitaler Kunst auseinandersetzen. Künstler der Galerie waren bei "Unpainted" in München vertreten, einer internationalen Messe für Digital- und Medienkunst. In Kooperation der Galerie artcarol mit dem Kronacher Kunstverein hat man eine Ausstellung mit dem international präsenten Künstler Stephan Reusse in Kronach geplant. "Es ist mir und dem Kronacher Kunstverein eine große Freude zu sehen, dass unser Kunstschaffen und unser Engagement im Bereich zeitgenössischer Kunst über die Region hinaus geschätzt wird", so Hurec, 1. Vorsitzender des KKV. red