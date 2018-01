Gäste-Katalog ist überarbeitet und modernisiert worden

Zur Jahreshauptversammlung ist der Kur- und Fremdenverkehrsverein Bad Bocklet e. V. zusammengetroffen "Heute ist glücklicherweise keine Neuwahl und es steht keine Satzungsänderung an", so ein erleichterter Vorsitzende Martin Eisenmann. Die Satzungsänderung, die man bei der vergangenen Jahreshauptversammlung beschlossen hatte, sei mittlerweile unter Dach und Fach, jedoch dauerte der Prozess bis Mai diesen Jahres. "Beim Vereinsregister klappte alles ohne Probleme", erklärte Eisenmann.



Erscheinungstermin im Januar

Er informierte außerdem darüber, dass der Bad Bockleter Katalog in diesem Jahr gerade im hinteren Teil überarbeitet und modernisiert worden ist. "Hier wurden unter anderem die Kategorien anders gefasst und umdisponiert", so der Vorsitzende. Erst in dieser Woche geht der Katalog in Druck, bei der Caritas sei es zu Verzögerungen gekommen, weshalb sich auch die Erstellung des Kataloges hinauszog. Als Liefertermin für diesen gab Eisenmann den 9. Januar an. "Wer ein Hotel im Ort eröffnen will, der kann dies gern tun: im Katalog ist noch Platz", sagte der Vorsitzende verschmitzt. Bei der Katalogerstellung habe man darauf geachtet, dass dieser kompakter wird und doppelte Inhalte herausgenommen. Die jeweiligen Kategorien wurden dahingehend angepasst, das jetzt unter anderem "WLAN" als eigene Spalte aufgenommen wurde. "Ich war hier positiv überrascht: gegen die Änderungen gab es keinerlei Einwände, was mich sehr gefreut hat", so Eisenmann.

Für das Jahr 2018 stehen dann größere Katalogänderungen an, die notwendig werden, wenn der Umbau bei der Caritas abgeschlossen sein wird. Dann sei es auch an de Zeit, neue Fotos vom Ort zu machen - so lange bei der Caritas aber umgebaut werde, erübrigte sich dies. "Nächstes Jahr werden wir blau", sagte Eisenmann und spielte damit auf die blaue Farbe an, in der des Deckblatt des Katalogs 2017 erstrahlt. Eisenmann dankte im Namen des Kurvereins Bürgermeister Wolfgang Back, der anwesend war, für seinen unermüdlichen Einsatz im Bereich des Kurwesens.



Dank für Zusammenarbeit

Bürgermeister Wolfgang Back bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Kurverein. "Bad Bocklet ist auf einem guten Weg, sein Ruf ist sehr gut und ich denke, dass wir wirklich sehr gut aufgestellt sind", so seine Einschätzung. Er sehe hohe Potentiale, mit denen neue Gäste akquiriert werden können. Werner Brönner fragte, warum man im Katalog 2017 noch Werbung für Moorbehandlungen macht, wenn diese doch wegfallen sollen. Kurdirektor Thomas Beck konnte dies schnell entkräften: "Naturmoorbehandlungen wird es auch weiterhin in Bad Bocklet geben", erklärte er. Allerdings werde man sich hier auf Naturmoorpackungen beschränken und keine Vollbäder mehr anbieten.



Kurgartenbeleuchtung 20. Mai

Zweiter Bürgermeister Andreas Sandwall zeigte sich erfreut darüber, dass die Caritas fast 10 Millionen in die Gebäude investiert. Die Verhandlungen hier seien sehr hart gewesen. "Ich bin heilfroh, dass jetzt alles in trockenen Tüchern ist", so Sandwall. Im nächsten Jahr seien einige Veränderungen geplant. So soll die Kurgartenbeleuchtung am 20. Mai stattfinden. Die Quellentage in der bisher praktizierten Form werde es in Zukunft nicht mehr geben, hier werde man sich umorientieren und andere Veranstaltungen wie den "Einklang" bringen. Auch Michl Müller wird im Kurpark 2017 wieder seinen Auftritt haben.

Kurdirektor Thomas Beck ging darauf ein, dass das Thema "Kneipp" sehr zukunftsträchtig sei, überhaupt komme dem Thema Wasser bei den neuen Konzepten eine überragende Bedeutung zu. Das Kneipp-Thema werde auch für kleinere Häuser sehr interessant werden, so seine Prognose. Zudem werde man einen Kneipp-Garten anlegen. Ebenso zeigte sich Beck sicher, dass das neue Kurmittelhaus ein Erfolg werden wird. "In den nächsten drei bis vier Jahren wird hier viel gebaut werden." Wenn aber alles fertig sei, so stehe die Kur sehr gut da. Auch auf die Entwicklung der Gäste- und der Übernachtungszahlen könne man sehr stolz sein. "Trotz Bauarbeiten wird die Zahl der Veranstaltungen nicht heruntergefahren", versprach Beck. Was man angehen müsse, sei der Bereich "Social Media".