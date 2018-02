Für die Rechnungsprüfung wurde im zweiten Anlauf die Entlastung erteilt

Philipp Bauernschubert



Thundorf — Aufgrund einer Pattabstimmung in der Novembersitzung wurde für die örtliche Rechnungsprüfung 2014 keine Entlastung erteilt. Nach der Erläuterung und Abhandlung der festgestellten Prüfungen durch den Ausschussvorsitzenden Daniel Schäfner sahen sich einige Gemeinderäte nicht in der Lage, ihre Zustimmung zu erteilen. Nachdem die Verwaltung zu den aufgeworfenen Fragen erneut Stellung genommen hat, lag dieses Prüfungsergebnis erneut vor.

Im Wesentlichen handelte es sich um den Telefonanschluss für das Rathaus Thundorf, hohe Tonerkosten für die Grundschule Rothhausen, die Aufstellung aller gemeindlichen Gebäuden mit der Aufteilung und Umlegung der Nebenkosten sowie die Einnahmen und Weiterleitung von Bundes-/Landeszuschüssen an den Kindergarten. Vor dem Beschluss gab es zu ungeklärten Fragen eine lebhafte Diskussion zwischen dem Rechnungsprüfungsausschussvorsitzenden Daniel Schäfner und dem stellvertretenden Kämmerer Michael Weigand. Letztendlich konnten diese Fragen geklärt werden. Im zweiten Anlauf erteilte der Gemeinderat diesmal die Feststellung und Entlastung. Bürgermeister Klöffel war wegen persönlicher Beteiligung von der Abstimmung ausgeschlossen.



Resolution

Auf Anregung von Landrat Thomas Bold lag dem Gemeinderat eine Resolution des Kreistages gegen die geplante Schließung des Schaefflerwerkes in Elfershauen vor. Es wurde vorgeschlagen, diese Resolution vollumfänglich zu unterstützen. Nach einem Plädoyer von Bürgermeister und Kreisrat Egon Klöffel, beschloss der Gemeinderat diesem Antrag einstimmig stattzugeben und erklärte sich solidarisch mit dem Kreistag.



Anfragen und Informationen

Bürgermeister Egon Klöffel informiert den Gemeinderat darüber, dass der zuständige Förster Bernhard Greiter nach 28 Jahren Tätigkeit beruflich nach Bad Neustadt wechselt. Greiter wird jedoch auch weiterhin für Zuschüsse und Förderungen zuständig sein. Übergangsmäßig kommt bis Februar eine Vertretung, bis dann anschließend ein neuer Förster auf Dauer die Forsteinrichtung Thundorf betreut. Bei diesem Thema meldete sich Gemeinderat Matthias Geier zu Wort und kritisierte die hohen Hiebsätze. "Ich bekomme Bauchweh, wie die im Wald arbeiten", sagt der Jäger. Es stellt sich für ihn die Frage, warum man nicht Bäume stehen lassen kann, wenn man den vorgegebenen Einschlag, der eh zu hoch angesetzt sei, nicht erreicht, bevor man, wie in Thundorf eine andere Firma beauftragt, weil der eigene Forstwirt krank ist. Der Wert der nicht geschlagenen Bäume bleibe doch erhalten.

Eine weitere interessante Meldung hatte Bürgermeister Klöffel parat. Am Nachmittag des Sitzungstages erfuhr er, dass die Baywa Energie den Windkraftbau in Rothhausen auf Eis gelegt hat. Zum einen wird als Grund die fehlende Genehmigung des Landratsamtes angegeben, und zum anderen muss angeblich noch ein neues Gutachten in Auftrag gegeben werden. "Die Wirtschaftlichkeit ist im Moment nicht möglich", war die telefonische Aussage der Baywa gegenüber der Zweiten Bürgermeisterin Judith Dekant.



Sanierung vorfinanzieren

Auf die Frage von Gemeinderat Matthias Geier nach dem Stand der "Kirchensanierung Theinfeld" berichtete Bürgermeister Klöffel von einem Termin in Würzburg. Demnach müsste die Gemeinde die Kosten in Höhe von ca. 350 000 Euro anerkennen und bis zur Auszahlung der Förderungen 2019 durch die Diözese vorfinanzieren. Ferner müssen die kleinen baulichen Veränderungen, wie behindertengerechter Zugang beziehungsweise freie Sicht auf das Eingangsportal noch endgültig überarbeitet werden. Dennoch zeigte sich Klöffel zuversichtlich, dass 2017 mit der Sanierung der Kirche begonnen wird.