Für die Mitschüler im Einsatz

15 neue Schülerlotsen aus der 7. Klasse der Mittelschule Maßbach sind in der vergangenen Woche von den Verkehrserziehern der Polizei, Matthias Kleren und Stefan Löhser, ausgebildet worden. Nachdem sie während einer Busfahrt durch Poppenlauer, Rannungen, Maßbach, Theinfeld und Rothhausen an den Schülerlotsenstellen in ihre Aufgaben eingewiesen worden waren, wurden sie offiziell in ihr Amt eingeführt und erhielten ihre Schülerlotsenausweise. Schulleiter Wolfgang Wittmann lobte die große Zahl der freiwilligen Schulweghelfer, denn fast alle Schüler der 7. Klasse werden sich künftig als Schülerlotsen engagieren. Bürgermeister Matthias Klement (CSU) zeigte sich sehr erfreut über das Engagement der jungen Bürger, die sogar bei Minusgraden für die Sicherheit ihrer Mitschüler sorgen wollen.

Gespannt erwarten die Siebtklässler nun die kommende Woche, in der viele von ihnen, ausgerüstet mit Weste und Kelle, zum ersten Mal lotsen dürfen.