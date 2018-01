Für die Betreuung der Kinder

Ein vorweihnachtliches Geschenk von jeweils 400 Euro übergab Bürgermeister Claus Bittenbrünn, Organisator des Königsberger Weihnachtsmarktes, am Freitag an die beiden Kindertagesstätten in Königsberg und an die Regiomontanus-Grundschule. Über 500 Euro freuten sich zudem Pfarrer Peter Hohlweg und Pfarrerin Claudia Winterstein, die diesen Betrag für die Marienkirche verwenden werden, wie sie sagten.



Die Krippen haben fasziniert

Übergeben wurden die Schecks in der Marienkirche an der großen Krippendarstellung. Das Geld kam beim 34. Königsberger Weihnachtsmarkt zusammen. Die Besucher der Krippenausstellung, die Gerlinde Bittenbrünn und Elfriede Englisch zusammengestellt hatten, spendeten das Geld. Für die Kinder-Betreuungseinrichtungen dankten Miriam Fuchs und Gerda Benkert, für die Grundschule Schulleiterin Elke Ankenbrand.