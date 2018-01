Fünffache Mutter hilft als Pastoralassistentin in der Seelsorge in Hofheim

"Mein Thema ist natürlich Familie, wie sollte es auch anders sein?", sagt Claudia Nowak lachend. Die 43-jährige Pastoralassistentin ist die Neue im Seelsorgeteam der Pfarreiengemeinschaft Hofheim. Nach der Familienphase setzt die fünffache Mutter ihre Ausbildung fort mit dem Ziel, in drei Jahren Pastoralreferentin zu sein.

Wer Pastoralreferent werden will, der studiert Theologie und sammelt anschließend Berufspraxis, die mit dem Referendariat bei Lehrern vergleichbar ist. Zweieinhalb Berufsjahre hat Claudia Nowak bereits bis zur Geburt ihres zweiten Kindes im Jahr 2002 absolviert, dann konzentrierte sie sich auf die Familie. Zu Annkatrin (15 Jahre), Kilian (zwölf), Paul (elf) und Barbara (sieben) ist vor zwei Jahren noch Ludwig dazu gekommen. Dass es ihr dabei nicht langweilig wurde, kann sich jede Mutter vorstellen. Auch der Beruf habe ihr nicht wirklich gefehlt, "denn meine Arbeit kann man gut auch ehrenamtlich machen" und das tat sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten in Wonfurt und Umgebung. Hier im Pfarrhaus lebt die Familie, denn Ehemann Michael Nowak ist hier Diakon. Er hat schon immer seine Frau nach Kräften unterstützt, doch jetzt wird er an seinem freien Tag verbindlich Kinderdienst haben, denn für diese Zeit hat sich Claudia Nowak ihre feste Büroarbeit eingeplant.

"Ich kann das zu Hause tun, aber es ist auch sehr wohltuend, ungestört in Hofheim in meinem Büro zu arbeiten, das habe ich jetzt gemerkt." Ihr Schwerpunkt liegt nicht auf Büroarbeit, sondern in der Arbeit mit Familien. "Einige, wie etwa die Kindergärten, sind schon auf mich zugekommen, zu anderen muss ich noch Kontakt aufbauen", erzählt Claudia Nowak.

Mit zehn Wochenstunden ist sie angestellt. "Vollzeit wäre derzeit natürlich nicht machbar", erklärt sie. Gerade auch für ihre Großen möchte sie weiterhin da sein. "Ich finde, gerade in der Pubertät ist das wichtig."

Dennoch hat sie sich für die Fortsetzung ihrer Berufslaufbahn entschlossen, denn "es ist vernünftig, der Beruf macht Spaß - und ganz ehrlich: Fünf Kinder kosten auch Geld."

Claudia Nowak freut sich, Familien in Glaubensfragen begleiten zu dürfen. "Ich werde jetzt mal sehen, was sich die Familien so wünschen, vieles ist denkbar", geht sie ihre Aufgabe zuversichtlich an. Die ersten Kontakte waren bereits sehr angenehm. Intensiver im neuen Tätigkeitsgebiet ist die Ökumene, so ihre ersten Erfahrungen. "Ich wandere jetzt von einem katholisch dominierten Gebiet im Landkreis in eine Pfarreiengemeinschaft, wo die evangelischen Christen etwa gleich zahlreich sind." Doch Berührungsängste sind ihr fremd, zumal die gute Nachbarschaft offenbar gut eingeübt ist.

Die Pfarreiengemeinschaft Hofheim hat derzeit keinen Pfarrer. Pfarradministrator ist der Knetzgauer Pfarrer Jürgen Schwarz. Zum Seelsorgeteam gehören der Pfarrvikar Stefan Beetz, Pastoralreferent Norbert Zettelmeier, der mitarbeitende Priester Pater Alois Gaßner sowie Vakanzkoordinator Günter Schmitt, der auch der Ausbilder von Claudia Nowak ist. sw