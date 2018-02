Franca Saar verteidigt im Finale Platz 2

Nur sieben Wochen nach ihrem Sieg bei den fränkischen Meisterschaften in Herrieden erzielte die erst zwölfjährige Franca Saar aus Drosendorf auch bei den bayerischen Meisterschaften in München einen weiteren bemerkenswerten Erfolg: Im Ponyspringreiten wurde sie bayerische Vizemeisterin.

Bei bestem Wetter ging es auf der Olympia-Reitanlage München-Riem in den Disziplinen Springen, Dressur, Vierkampf und Voltigieren um Gold, Silber und Bronze. In allen Altersklassen kämpften die Besten aus Bayern drei Tage lang um die Plätze auf dem Siegertreppchen. Als jüngste Meisterschaftsteilnehmerin qualifizierte sich Franca Saar in den beiden L-Springen für das Finale.

Bei diesem L-Springen mit zwei Umläufen durften nur die 15 besten Paare aus den vorherigen Wertungsprüfungen starten. Durch ihren Sieg in der zweiten Wertungsprüfung, sie sprang als einzige Teilnehmerin fehlerfrei durch den Parcours, galt es im Finale den bis dahin erreichten zweiten Platz zu sichern.

Und dies gelang der 12-Jährigen Springreiterin auch. Franca Saar lenkte ihr Pony "Pour Plaisir" sicher und ruhig in beiden Umläufen durch den Parcours auf dem großen Hufeisenplatz der Münchner Olympia-Reitanlage. Somit durfte sie bei der großen Siegerehrung als einzige fränkische Teilnehmerin mit aufs Siegerpodest. Am Wochenende vom 29. bis 31. Juli geht es nun mit dem Landesponyturnier in Kreuth nach kurzer Pause für Franca Saar weiter. red