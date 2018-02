Franca Saar und Eva Rebhan sind fränkische Meisterinnen

Die zwölfjährige Franca Saar aus Drosendorf und die 13-jährige Eva Rebhan aus Erlau haben bei den fränkischen Meisterschaften in Herrieden mit ihren Ponys jeweils die Goldmedaille in ihrer Disziplin gewonnen. Franca Saar ist Springreiterin und sicherte sich als jüngste Teilnehmerin mit ihrem Pony Pour Plaisir den ersten Platz. Eva Rebhan ist Dressurreiterin, und auch sie schaffte es mit ihrem Pony Chippendale ganz nach oben aufs Siegertreppchen.

Die beiden fränkischen Meisterinnen aus dem Bamberger Landkreis mussten an drei Wettkampftagen jeweils drei Prüfungen in Herrieden bei Ansbach reiten. In der schwierigsten und letzten Prüfung (L-Springen bzw. FEI-Dressur) setzen sich die beiden endgültig gegen ihre Mitreiter durch.

Beide Mädchen investieren sehr viel Zeit und Kraft in ihr Hobby, denn sie haben beide zwei Ponys, die rund 70 km entfernt beim jeweiligen Kadertrainer stehen. In der Regel fünfmal die Woche fährt Franca Saar nach Heroldsberg zu Sabine Stein und Eva Rebhan nach Münchberg zu Franz Eichelsbacher zum Trainieren. Franca Saar besucht die siebte Klasse des Maria-Ward-Gymnasiums und Eva Rebhan die siebte Klasse des E.T.A.-Hoffmann-Gymnasiums in Bamberg. Die beiden machen oft auf den Fahrten zum Training oder zu Turnieren ihre Hausaufgaben und lernen dann noch spät abends nach dem Reiten.

Die Freundinnen kennen sich schon seit Jahren. Sie lernten sich im damaligen Pferdesportzentrum Knaup in Gaustadt kennen, wo ihre Reitlehrerin Lena Knaup in ihnen die Lust zum Turnierreiten weckte. red