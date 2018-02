Fränkische Sprachkunst

Der Bezirk Oberfranken sucht zum zweiten Mal das oberfränkische Wort des Jahres. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung zum Tag der Franken am Sonntag, 3. Juli, in Hof können die Besucher einen Nachfolger für das im vergangenen Jahr gekürte "Wischkästla" benennen. Wer am Sonntag nicht in Hof dabei ist, kann seine Favoriten auch über das Internet einsenden. Das zweite oberfränkische Wort des Jahres wird dann am Oberfränkischen Mundart-Theatertag am 25. September im Bauernhofmuseum Kleinlosnitz bekanntgegeben.

Die vierköpfige Jury hatte es im vergangenen Jahr nicht leicht: Hunderte von Einsendungen zum oberfränkischen Wort des Jahres trafen bei der KulturServiceStelle des Bezirks Oberfranken und dem Medienpartner Extra-Radio aus Hof ein. Barbara Christoph, Leiterin der KulturServiceStelle, Sabine Knieling von Extra-Radio, Almut König vom Lehrstuhl für Germanistische Sprachwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen sowie der Leiter des Bauernhofmuseums Kleinlosnitz, Bertram Popp, kürten schließlich aus allen Vorschlägen das erste oberfränkische Wort des Jahres: "Wischkästla" als eine oberfränkische Entsprechung für das Smartphone. Nun soll ein Nachfolger gefunden werden.



"Moggala" und "Brunskadder"

"Wir nehmen den Tag der Franken zum Anlass und rufen erneut dazu auf, uns Ihre oberfränkischen Wörter einzureichen", wirbt Bezirkstagspräsident Günther Denzler dafür, am Sonntag die ausliegenden Postkarten mit den verschiedensten Dialektwörtern zu befüllen. "Der oberfränkische Dialekt ist sehr vielfältig, regional sehr verschieden und alles andere als verstaubt. Dies hat sich auch bei den vielen Einsendungen gezeigt", ist sich Denzler sicher, dass auch in diesem Jahr sowohl kreative als auch bereits in Vergessenheit geratene Wörter eingereicht werden.

Schon im vergangenen Jahr waren zahlreiche waschechte oberfränkische Wörter unter den Favoriten der Jury, wie etwa "Moggala", "Dampfblauderer", "Latschkabbn" oder das kleine Füllwort "fei". In die engere Auswahl kamen jedoch "Herrgoddsmuggerla" (Marienkäfer), als Beispiel für den liebevollen Klang, der dem oberfränkischen Dialekt innewohnt, "Edserdla", als Beispiel für die oberfränkische, leicht verhaltene Aufbruchsstimmung, und "Saachkadder/Brunskadder" (der Kartenspieler der einspringt, wenn einer auf die Toilette muss) als Beispiel für die Wirtshauskultur, Tradition und Direktheit der oberfränkischen Mundart.

"Wir freuen uns bereits darauf, wieder in die Vielfalt der oberfränkischen Mundart eintauchen zu dürfen", sagt Barbara Christoph, auch wenn die Sichtung der vielen Einsendungen mit einiger Arbeit verbunden sein wird. Die Wahl zum Wort des Jahres sei für alle Oberfranken eine Gelegenheit, sich Gedanken zu machen über die eigene Sprache, ihre Eigenheiten und Besonderheiten. Der Dialekt verkörpere einen wesentlichen Teil der Identität einer Region: So individuell wie die Menschen sind auch die sprachlichen Feinheiten, die von Ort zu Ort variieren können.

"Wer am Sonntag, 3. Juli, nicht in Hof dabei sein kann, der ist dazu eingeladen, uns seinen Favoriten per E-Mail an kulturservicestelle@bezirk-oberfranken.de zu schicken", ruft die Kulturwissenschaftlerin die Bevölkerung zur möglichst breiten Teilnahme auf. Vorschläge können außerdem zusätzlich bei Extra-Radio in Hof eingereicht werden. red