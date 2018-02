Forchheim ist in Szene etabliert

Am Mittwoch, 31. Mai, heißt es um 20 Uhr im Jungen Theater Forchheim, Kasernstraße 9, wieder Poetry Slam. Der Forchheimer Slam ist mit seiner langen Bestehensgeschichte schon Kult und ein wichtiger Bestandteil der Fränkischen Slam-Szene. Nach jahrelanger Wanderschaft hat er jetzt sein Zuhause im Jungen Theater gefunden. Einmal im Monat betreten ausgewählte Wortakrobaten von Nah und Fern die Bühne und werben um die Gunst des Publikums.

Wer Literatur staubig findet, der hat wohl noch nie von Poetry Slam gehört. Poetry Slam ist eine Art Dichterschlacht. Hier treffen Rebellen der modernen Literatur, Rockstars der Dichtung, Entertainer, Seelenstreichler, stille Wasser und Wortgiganten aufeinander, um ihre Kräfte in Form von selbstgeschriebenen Texten zu messen.

Jeder Slam ist dabei wie eine Wundertüte: Was genau passieren wird, lässt sich nie vorhersagen. Wer die Bühne schlussendlich als Sieger verlassen darf, entscheidet das Publikum. Die Moderation übernimmt Felix Kaden. Eintritt 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, nur Abendkasse). red