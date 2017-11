Fidele Musikanten spielen auf

Freunde feinster böhmischer Blasmusik sollten sich den 4. Juni, den Pfingstsonntag, ganz dick im Kalender anstreichen. Dann kommt nämlich wieder die "Sestka", die "Josefskapelle" von Josef Konecny, nach Weisbrunn. Die "Fidelen Weisbrunner" richten am 3. und 4. Juni ihr beliebtes Musikantentreffen am Dorfplatz aus.

Das kleine Fest beginnt am Samstag um 18 Uhr, ab 20 Uhr tritt die Showkapelle "Stabacher Blech" auf.

Der Pfingstsonntag beginnt mit einem Frühschoppen und frisch gebackenen ausgezogenen Krapfen, zu Mittag gibt es vom Holz-Grill (Vorbestellung erwünscht bei Jürgen Zier, Telefonnummer 09522/9505108). Ab 12.30 Uhr spielt die Stadtkapelle Eltmann zur Unterhaltung auf.

Ab 17 Uhr gibt es dann böhmisch-mährische Blasmusik vom Feinsten mit Josef Konecny und seinen Musikerfreunden, von denen mehrere ebenfalls Josef heißen - deshalb "Josefskapelle".



Feste Fangemeinde

2014 waren sie zuletzt in Weisbrunn und vergrößerten erneut ihre Fangemeinde. Josef Konecny ist als Kapellmeister, Komponist und Arrangeur eine bekannte Größe in der Blasmusik, auch die "Fidelen Weisbrunner" spielen gerne Stücke von ihm. Der Musikverein freut sich, die Freunde aus der Tschechei wiederzusehen und vor allem zuhören. sw