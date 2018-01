Feuerwehr Haarbrücken hatte elf Einsätze

Die Feuerwehr Haarbrücken blickte im Rahmen der Hauptversammlung auf ein aktives Jahr mit zahlreichen Einsätzen zurück. Kommandant Marcus Kaschny erinnerte an den Fahrzeugbrand auf der B 4, die Sicherheitswache zum Knutfeuer, an eine Türöffnung, an die Beseitigung eines Hornissennestes, an einen Verkehrsunfall auf der B 4 mit einer in einem Fahrzeug eingeklemmten Person, einen Wohnhausbrand in der Goethestraße, einen Dachstuhlbrand in der Bahnhofsstraße, einen Zimmerbrand in der Eisfelder Straße und an den Brand einer Bratwurstbude. Außerdem habe die Unterführung Liebigstraße unter Wasser gestanden, was den Einsatz der Feuerwehr erforderlich machte.



3. Platz bei Stadtteilolympiade

Vorsitzender Holger Gundermann erinnerte in seinem Geschäftsbericht unter anderen daran, dass die Feuerwehr Haarbrücken bei der Stadtteilolympiade im Neustadter Freizeitpark den 3. Platz errungen hat. Die Andacht am Ehrenmal zum Volkstrauertag habe sich zu einem festen Termin im Jahr etabliert, hob Gundermann hervor. Zum Jahresende 2016 zählte die Wehr 50 Mitglieder, war von ihm zu erfahren.

Die Zahl der aktiven Feuerwehrleute sei von 27 auf derzeit 25 zurückgegangen, berichtete Kommandant Kaschny. Im Jahr 2016 seien zwölf Dienste, darunter Fahrzeug- und Gerätekunde, Einsatzübungen bei der Firma EBO, auf dem Anwesen Eckard und im Siemensring durchgeführt worden. Hinzu seien Belastungsübungen der Atemschutzgeräteträger, der Besuch der Atemschutzübungsanlage in Ebersdorf und ein Besuch des holzbefeuerten Brandübungscontainers in Coburg gekommen.

In diesem Jahr stehe der Umbau des Gerätehauses an, informierte Kaschny. Der Schlauchturm werde abgerissen und daneben werde eine neue Fahrzeughalle entstehen. In der alten Halle sollen laut Kaschny Umkleiden und Duschen sowie Toiletten für Damen und Herren entstehen.

Die Kinderfeuerwehr "Die kleinen Löschmeister" habe derzeit sieben Nachwuchsfeuerwehrler, berichtete Steffen Gärtner. Bei neun Übungen hätten sich die Kinder beim Knoten, Schläucheausrollen und beim Aufbau eines dreiteiligen Löschangriffes versuchen können. Bei einem der Treffen hätten sie erfahren, wie schnell sich ein Brand in einer Wohnung ausbreiten kann. Die Leitung der Kinderfeuerwehr hätten Nils und Nicole Holland übernommen, verkündete Steffen Gärtner. Jugendwart Philipp Drenkard erinnerte an den erfolgreich abgelegten Jugendleistungsmarsch sowie den Wissenstest mit kleinen praktischen Übungen. Derzeit gehören fünf Jugendliche dieser Gruppe an. Über die Aktivitäten der Fitnessgruppe berichtete Fred Seifert.

Bei der Hauptversammlung wurden einige Feuerwehrangehörige geehrt. Seit 20 Jahren gehört der Gerätewart Christian Schieber der Haarbrückener Wehr an. Im Alter von 14 Jahren ist er im März 1996 eingetreten und war als gelernter Maurer für den Umbau des Gefrierhauses im Jahr 2007 verantwortlich.

Für eine 25-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr Haarbrücken wurde Klaus Ehrlinger ausgezeichnet. Er trat am 1. September 1991 in die Wehr ein, hat sich als Feuerwehrmann immer engagiert und hatte das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden von 2001 bis 2013 inne.

Löschmeister Holger Gundermann trat im Juni 1986 in die Feuerwehr ein und bekleidet seit 2001 den Posten des Vorsitzenden.

Für eine 30-jährige Mitgliedschaft wurde er vom Kommandanten Marcus Kaschny geehrt. Seit 60 Jahren gehört Hein Hebert der Feuerwehr Haarbrücken an. Er trat 1956 ein, war von 1973 bis 2001 Zweiter Vorsitzender, von 1983 bis 2001 Jugendwart und ist seit dem Jahr 2000 Ehrenmitglied. Nils Holland wurde zum Oberfeuerwehrmann ernannt.

Wolfgang Desombre