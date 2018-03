Feuerwehr Geroldswind nimmt die Todtenweisacher als Löschgruppe auf

Die Übungen im ersten Halbjahr 2016 waren gut besucht, im zweiten Halbjahr habe die Übungsbeteiligung etwas nachgelassen, sagte Kommandant Robert Müller bei der Jahresversammlung im Gemeinschaftshaus in Geroldswind. In diesem Jahr werde es Übungen mit der Löschgruppe Voccawind geben, kündigte er an, um auch dort die Örtlichkeiten besser kennenzulernen. Weiter wurden die Kommandanten und der Vorsitzende des Feuerwehrvereins gewählt und Ehrungen vorgenommen.

Als Ersatzbeschaffung wurden im Jahr 2015 Lederstiefel, ein Schutzanzug, Warnblinkleuchte, Funkgerät und andere Sachen angeschafft. Dazu Müller: "Wir waren sparsam." Einsätze gab es nach den Worten von Kommandant Robert Müller vier. So bei einem Verkehrsunfall auf der B 303 bei Pfaffendorf und zur Beseitigung von Bäumen.

Mit dem Bürgermeister habe man über die Eingliederung der Feuerwehr Todtenweisach als Löschgruppe gesprochen. Müller ging auf die Bestandsermittlung dahingehend ein, was noch für die Löschgruppe Todtenweisach erfolgen müsse. Der bisherige Kommandant von Todtenweisach, Heribert Bätz, wird fortan Gruppenführer der dortigen Löschgruppe sein.

Seit August 2016 wird digital gefunkt. Die Ausbildung hierzu wurde "durchgezogen", aber geübt müsse das Funken noch werden. Vorgesehen ist ein Besuch bei der Leitstelle. Die Anschaffung einer neuen Tragkraftspritze PFPN 10-100 ist geplant, ein entsprechender Antrag sei gestellt. Die Feuerwehr Geroldswind wolle sich an den Anschaffungskosten beteiligen. Auch eine neue Pumpe soll angeschafft werden. Im Ausblick verwies der Kommandant auf den Gemeindefeuerwehrtag in Dürrenried am 6. Mai mit einer Großübung. Er sprach das 125-jährige Bestehen der Feuerwehr Pfaffendorf im Juni an. "Es macht immer noch Spaß euer Kommandant zu sein", schloss Müller seine Ausführungen.

Maroldsweisachs Bürgermeister Wolfram Thein sagte zum Thema Löschgruppe Todtenweisach: "Ich denke, wir haben da eine gute Lösung gefunden und werden gut zusammen arbeiten." Nach seinen Worten wird eine neue Pumpe für die Feuerwehr Geroldswind angeschafft. Der Grundpreis einer Pumpe belaufe sich auf etwa 10 000 Euro, allerdings könne man in einer Sammelbestellung mit anderen Kommunen einen deutlichen Preisnachlass erzielen.

Zum Kommandanten auf weitere sechs Jahre wurde von 25 Wahlberechtigten Robert Müller und zu seinem Vertreter Matthias Bernhardt gewählt. Der alte und neue Kommandant sieht seine erste Aufgabe darin, die Löschgruppe Todtenweisach in die Feuerwehr Geroldswind zu integrieren, und ist auch Vorsitzender des Feuerwehrvereins. In dieser Funktion berichtete er über etliche Veranstaltungen und Aktionen im letzten Jahr.

Federführender Kommandant Wolfgang Hanauer zeigte sich erfreut, dass es gut gelinge, die Feuerwehr Todtenweisach als Löschgruppe in die FFW Geroldswind zu integrieren.

Neu gewählt wurde der Vorstand des Feuerwehrvereins auf weitere drei Jahre. Robert Müller wurde zum Vorsitzenden, Sven Scheidler zu seinem Vertreter gewählt. Kassier wurde Manuel Fischer und Schriftführer Adolf Müller. Kraft Amtes gehört Zweiter Kommandant Matthias Bernhardt dazu. Kassenprüfer sind Günter Fischer und Werner Andritschke.

Für 25 Jahre treue Mitgliedschaft im Feuerwehrverein Geroldswind-Gückelhirn wurden durch Kommandant Robert Müller und Bürgermeister Wolfram Thein geehrt: Heike Holzheid, Silke Streng, Timo Streng und Günter Fischer.