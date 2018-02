Fasching im Zelt da lacht die Welt

Bereits am frühen Samstagmorgen haben sich weit über 60 Mitglieder der Landjugend Meeder auf dem Schützenplatz versammelt. Viele Hände sind nötig, wenn rechtzeitig die Location für eine der beliebtesten Faschingsveranstaltungen im Coburger Land fertig werden soll. Die Landjugend steht für den Zeltfasching.

Alle packen mit an, um unter anderem den Holzboden zu verlegen und das 15 mal 45 Meter große Hauptzelt und das angrenzende Barzelt aufzubauen. Die Arbeiten werden noch die ganze Woche andauern, bis dann am kommenden Freitag der Startschuss zu Oberfrankens Kult-Fete fallen kann. "Im Vorstand wurden vorab die genauen Aufgaben besprochen und im Laufe der Jahre haben sich auch gewisse Abläufe eingespielt, so dass der Aufbau effektiver von statten geht", erklärt Vorstandsmitglied Benjamin Otto.

Dennoch gebühre den fleißigen Helfern Respekt, die nach seiner Schätzung pro Kopf durchschnittlich 100 Arbeitsstunden mit dem Projekt Zeltfasching beschäftigt sind - zusätzlich zum regulären Beruf natürlich. Doch der Einsatz zahle sich aus: Die Vorverkaufskarten für den Freitag, an dem (H)eissszeit XVI mit DJ Bump und DJ Caruso die Besucher mit aktueller Partymusik begeistern sollen, sind bereits restlos vergriffen. Am Samstag sorgen dann die Isartaler Hexen und am Montag die Band Barbed Wire für Stimmung im Festzelt. Alles in allem rechnet Benjamin Otto mit rund 3000 Besuchern.

Diese können wie jedes Jahr Shuttlebusse in Anspruch nehmen, die Fahrpläne sind im Internet auf der Webseite von "Jugend macht Coburg" einsehbar. Darüber hinaus werden am Sonntag beim Kinderfasching die Kleinen auf ihre Kosten kommen. Neben Bullriding, einer Spielstraße und Zauberern wird es auch an diesem Tag Livemusik geben.



Enger Austausch

Damit eine Veranstaltung dieser Größenordnung überhaupt stattfinden kann, bedarf es einer engen Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Sicherheitsunternehmen: "Wir stehen im ständigen Austausch mit dem Landratsamt und einer Sicherheitsfirma, um allen ein friedvolles Feiern zu ermöglichen. So habe wir dieses Jahr zum Beispiel zusätzliches Sicherheitspersonal gebucht", so Otto. Zudem appelliert er an die Minderjährigen, die sich den Zeltfasching nicht entgehen lassen wollen, unbedingt ordnungsgemäß den sogenannten Partyzettel auszufüllen und von Erziehungsbeauftragten unterschreiben zu lassen. Dieser ist unter anderem online auf der Homepage des Landratsamtes erhältlich.

Im Zusammenhang mit immer schärferen Sicherheitsregularien findet auch Steffen Klett, seit vielen Jahren Mitglied in der Landjugend, kritische Worte: "Die Auflagen sind oftmals sinnvoll, dennoch wird es für uns als Veranstalter immer schwieriger, eine solche Feier auf die Beine zu stellen!" Auf der anderen Seite kann die Landjugend auf verlässliche Partner bauen. "Wir nutzen beispielsweise die Räume des Meederer Schützenvereins, auch der TSV Meeder und der Reitverein legen uns keine Steine in den Weg und sind immer wieder behilflich. Im Gegenzug greifen wir diesen Vereinen bei ihren Veranstaltungen unter die Arme, wie etwa bei der Beachparty der Fußballer", berichtet Benjamin Otto stolz. "Denn eine Hand wäscht nun mal die andere, gerade bei uns auf dem Dorf!" Er lobt auch die Gemeinde Meeder, deren Fläche während der Feier genutzt werden darf.



Verlorene Wette

Interessanterweise ist dieses Jahr auch der Gemeinderat aktiv in die Vorbereitungen involviert. Der Grund hierfür liegt in einer verlorenen Wette von Bürgermeister Bernd Höfer (CSU), die Landjugend renovierte nämlich vor wenigen Monaten das Buswartehäuschen in Großwalbur entgegen der Einschätzung Höfers in Rekordzeit. "Wettschulden sind Ehrenschulden, aber die Landjugend ist eine tolle Gemeinschaft und der Zeltfasching ein Aushängeschild der Gemeinde Meeder", sagte der Bürgermeister.

Deswegen helfen er und seine Kollegen des Gemeinderats gerne beim Aufbau und werden unter der Woche auch für die Helfer der Landjugend Pizzen belegen. "Wir packen an und bewegen etwas, und später freue ich mich darauf, ein Bier mit den jungen Leuten zu trinken." Dabei fällt ihm der Vorsitzende der Landjugend und der Gewinner der Wette Benjamin Otto schelmisch ins Wort: "Aber erst verlegen sie noch ein paar Bretter, Herr Bürgermeister."

Die Vorfreude auf den 21. Meederer Zeltfasching ist allen Beteiligten schon deutlich anzumerken.