Familientag beim TV Oberwallenstadt

Am Sonntag, 25. Juni, kommen beim TV Oberwallenstadt die Familien auf ihre Kosten. Am Vereinsgelände in der Krößwehrstraße (Nähe Campingplatz) lädt der Verein zum seinem großen Fest alle Familien, Junggebliebene, Mitglieder, Urlaubs- und Campinggäste ein. Von 11.30 bis 17 Uhr präsentiert der TVO seinen Besuchern in lockerer Atmosphäre einen Querschnitt seiner Abteilungen. In der Turnhalle besteht in dieser Zeit die Möglichkeit, sich an der Tischtennisplatte zu testen, auf den Tennisplätzen können alle Besucher unter Anleitung von Trainern aktiv in den "weißen Sport" reinschnuppern. Die kleinsten Turner sowie die Schülerinnen demonstrieren Ausschnitte ihres Trainingsprogramms. Um 14 Uhr lädt Ines Rottenbacher zum Zumba-Mitmachprogramm ein. Bei Spielen werden die Kinder außerdem zum Teilnehmen eingeladen. Beispielsweise sind Geschicklichkeitswettbewerbe wie Dosenwerfen oder Eierlaufen geplant, Gesichter werden geschminkt, oder Fußballinteressierte können ihr Talent beim Torwandschießen beweisen. Das Spielmobil des Kreisjugendrings ist mit einer Hüpfburg vor Ort. Kleine Spielgeräte, die Koordination und Konzentration fördern, stellt der Verein bereit. Foto: Heike Günther