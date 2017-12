Fakten rund um das Album "Frontal"

Produktion Aufgenommen wurde das Album "Frontal" der Gruppe "Arrested Mind" an einem Wochenende im August vergangenen Jahres im Proberaum der Gruppe in der Gößmannsreuther Kulturschule in Kulmbach. Den Feinschliff erhielten die Aufnahmen in den renommierten "Kohlekeller-Studios" in Seeheim bei Darmstadt, wo erfolgreiche Bands der Metalszene wie "Powerwulf" oder "Eskimo Callboy" ihre Scheiben einspielen.



Vertrieb Die CD ist ab dem 17. März in allen gängigen Internetshops und Streaming-Diensten sowie über den Vertrieb "Time Zone" bundesweit in allen Tonträgerfachgeschäften erhältlich.



Konzert Live vorgestellt werden die Stücke am Samstag, 25. März, ab 20 Uhr in der "Alten Malzfabrik" in Kulmbach. Das Vorprogramm bestreitet die junge Kulmbacher Band "Lions From Alaska" und die Frankfurter Band "Mein Kopf ist ein brutaler Ort". Letztere Gruppe verbindet eine langjährige Freundschaft mit "Arrested Mind", die nicht von ungefähr kommt. Bei der Gruppe spielt Jürgen Hetz Bass, der einst in der Burgkunstadter Musikszene aktiv war. stö