Fahranfänger stirbt an Unfallstelle

In der Nacht zum Montag hat sich auf der Kreisstraße zwischen Schonungen und Reichmannshausen (Landkreis Schweinfurt) ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Der Pkw-Fahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Polizeiinspektion Schweinfurt, in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt.



Aus der Kurve getragen

Nach den ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr der Fahranfänger die Kreisstraße von Reichmannshausen in Richtung Hesselbach. Innerhalb eines Waldgebiets verlor der 18-Jährige aus dem Landkreis Schweinfurt aus bislang ungeklärten Gründen in einer langgezogenen Rechtskurve, die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab.



Staatsanwaltschaft kommt hinzu

Durch den Aufprall gegen einen Baum erlitt der junge Mann so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein sofort hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen.



Feuerwehren vor Ort

Der total beschädigte Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße komplett gesperrt. An der Unfallstelle befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren aus Stadtlauringen, Aidhausen, Schonungen und Reichmannshausen mit insgesamt 49 Einsatzkräften. red