FCL 2.0: Neue Struktur beim FC Leutenbach

Der moderne Weg wurde beim FC Concordia Leutenbach bereits vor einem Jahr, im März 2016, betreten. Eine neue Generation machte sich auf und trat das Erbe des langjährigen Vorstands Markus Geck an. Er prägte die vorherigen zwei Jahrzehnte des Vereins. Es sollte zunächst für ein Jahr das Zepter an das Vorstandstrio Daniel Drummer, Lars Teichert und Christoph Roth übergeben werden. Dieses gleichberechtigte Team brach alte Hierarchien auf und verlieh dem FCL ein neues Gesicht.



Ihr Ziel - Flache Hierarchien in der Vorstandschaft zu etablieren, in dem die Aufgabenbereiche des Gesamtvereins in sechs Ressorts (Finanzen, Liegenschaften, Öffentlichkeit, Sport, Wirtschaftsbetrieb und Vereinsverwaltung) aufgeteilt werden. Damit soll es gelingen Verantwortung zu verteilen, aber gleichzeitig auch Verantwortungsgefühl zu generieren, Talente durch gezielt gewählte Aufgabenbereiche zu fördern und somit Expertentum zu schaffen.



Ein großes Vorhaben, dass neben den rechtlichen Voraussetzungen, wie Umschreiben der Satzung, auch menschliches Geschick und Führungsqualitäten inklusive strukturiertem Arbeiten abverlangt. Ein Sportverein hat bekanntermaßen eine Mitgliederverteilung über alle Generationen hinweg. Da ist ein Wandel innerhalb der Führungsstrukturen sicherlich vor Emotionen in alle Richtungen nicht gefeit. Nebenbei gibt es ja noch allerhand Alltagsaufgaben und Tagesgeschäft zu erledigen.



Nur gut, dass das Dreigespann Drummer - Teichert - Roth einen sehr gut geführten Verein übernahm und zudem in der Hinterhand noch eine hervorragende Vorstandschaft mit 15 weiteren Kolleginnen und Kollegen haben, mit dem Trio also insgesamt 18 Personen, die das Vorhaben auch so mittragen und vor allem auch mitgestalten. Bereits vor Amtsantritt hatte man außerdem die Gewissheit, dass aus diesem erweitertem Kreis, vier der gleichen Altersgruppe und auch des eigenen Freundeskreises im Jahr 2017, dann auch offiziell als Vorstände der zu bildenden sechs Ressorts zusammen mit den dreien, zur Verfügung stehen. Katja Roth, Wilhelm Egelseer, Christian Kraft, Johannes Roth und natürlich das Dreigespann bilden dann ab dem Frühjahr 2017 die Vereinsvertretung des FC Concordia Leutenbach.



Daniel Drummer und Lars Teichert, als frisch gewählte Vorsitzende der Sparte Öffentlichkeit, stehen nun Rede und Antwort, wie das vergangene Jahr verlaufen ist und wie nun die offizielle Aufteilung in der Vereinsführung aussieht.



"Hochmotiviert und voller Tatendrang ging unser komplettes Team diesen Umbruch an. Glücklicherweise konnten wir inoffiziell unsere Visionen direkt umsetzen und das Projekt FCL 2.0 leben, da wir schon vor unserer Wahl 2016 viel Zeit in die Vorbereitung des Generationenwechsels investiert hatten.", erklärte Drummer. "Allerdings war es nicht immer einfach und auch zäh, den Leuten außerhalb der Vorstandschaft begreiflich zu machen, dass unser FCL nicht mehr von einem Vorsitzenden, sondern von drei gleichberechtigten für das erste Jahr und ab 2017 dann von gar sieben Vereinsvertretern angeführt wird. Aber nach den ersten Monaten und dem nun ersten absolvierten Jahr hat sich das auch merklich verbessert. Hier gilt es all meinen Kolleginnen und Kollegen aus der gesamten Vorstandschaft zu danken, dass wir gemeinsam die neue Struktur schnell und nahezu unkompliziert in die richtigen Bahnen leiten und das ganze Vorhaben mit Leben füllen konnten", so Drummer weiter.



Lars Teichert erläutert, wie nun der offizielle Weg aussieht. "Neben den emotionalen Herausforderungen, galt es natürlich auch die rechtlichen Voraussetzungen für unser Projekt zu schaffen. So machten wir uns an die Umsetzung einer neuen Satzung. In der diesjährigen Jahreshauptversammlung im März konnten wir die Neufassung unseren Mitgliedern zur Abstimmung vorlegen. Wir erhielten die Zustimmung und konnten dann anschließend auch gleich offiziell in unsere neuen Ämter gewählt werden.



Mit Wilhelm Egelseer konnte der Vorstandsposten des Gremiums Finanzen besetzt werden. Johannes Roth leitet ab sofort die Geschicke der Abteilung Liegenschaften. Dessen Frau Katja Roth ist ebenfalls als Vorsitzende gewählt worden im Bereich Wirtschaftsbetrieb. Unser vormals Hauptabteilungsleiter Christian Kraft ist nun offiziell der Vorstand des gesamten Sportbereichs, Christoph Roth leitet die Vereinsverwaltung und Daniel mit mir zusammen ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. All diese so genannten Vereinsvertreter haben zudem noch unterstützende Vorstandsmitglieder in ihren Teams, welche dann zusammen die Gesamtvorstandschaft bilden."



Seit der JHV im März agiert der FC Concordia Leutenbach also nun auch offiziell nach den modernen Weg der flachen Hierarchien und wird von sieben Vereinsvertretern geführt.



Die Mitgliederversammlung des FCL hatte neben der Umstrukturierung, wie immer als krönenden Abschluss die Ehrungen für geleistete Dienste im Verein zu präsentieren.



Für 100 Spiele wurden Alexander Büttner, Marius Dötzer, Christian Drummer, Marcel Fischer, Christian Kern und Tobias Schüpferling, für 150 Spiele Andreas Dorsch, Daniel Drummer, Julius Galster und Benjamin Kügel, für 200 Spiele Christian Pirmer und Johannes Roth geehrt. 250 Spiele absolvierte Christof Drummer.



Für 25-jährige Mitgliedschaft und Treue zum Verein wurden geehrt: Christine Drummer, Karin Drummer, Otto Harrer, Martina Rumpler, Otto und Thomas Siebenhaar.

Die Urkunde für 40 Jahre im Verein haben Otto Drummer, Hans Galster, Leo Kern, Erich Kohler und Ewald Kraus erhalten.



Für gar 50 Jahre Mitgliedschaft und Treue zum FC Concordia Leutenbach wurde Richard Heid ausgezeichnet.



Der neue Vorstanddes FC Leutenbach ist in folgende Gremien unterteilt und sieht wie folgt aus:



Finanzen:

Vereinsvertretung (Vorsitzender) - Wilhelm Egelseer

Vorstandsmitglieder - Johannes Götz, Wolfgang Neubauer



Liegenschaften:

Vereinsvertretung (Vorsitzender) - Johannes Roth

Vorstandsmitglieder - Erwin Roth, Markus Keilholz



Öffentlichkeit:

Vereinsvertretung (Vorsitzende) - Daniel Drummer, Lars Teichert

Vorstandsmitglied - Florian Kraft



Sport:

Vereinsvertretung (Vorsitzender) - Christian Kraft

Vorstandsmitglieder - Klaus Kleber, Konrad Alt, Nadine Drummer



Vereinsverwaltung:

Vereinsvertretung (Vorsitzender) - Christoph Roth

Vorstandsmitglieder - Kathrin Ismeier, Markus Polster



Wirtschaftsbetrieb:

Vereinsvertretung (Vorsitzende) - Katja Roth

Vorstandsmitglied - Lisa Ismeier