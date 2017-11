FAC ist der Vizemeister

Mit großem Eifer, Schwung und Elan geht der Foto-Amateur-Club Mainleus/Kulmbach in die Zukunft. Die Künstler mit der Kamera dürfen sich nicht nur über Neuzugänge freuen, sondern sind auch im Wettbewerbsgeschehen sehr erfolgreich. Bei der Oberfränkischen Meisterschaft des Deutschen Verbandes für Fotografie (DVF) belegten sie Rang zwei hinter Coburg.

Die oberfränkische Fotoszene ist gut aufgestellt. Viele Vereine aus der Region glänzen mit kompetenten und erfolgreichen Wettbewerbsteilnehmern, die ihr Metier verstehen. Darunter sind nicht nur Liebhaber der Fotografie, sondern echte Profis. So war die Konkurrenz groß bei den kürzlich stattgefundenen Meisterschaften, die die Fotogruppe Thurnau ausgerichtet hatte.

Beim Wettbewerb bewiesen die Mainleuser eine glückliche Hand und sicherten sich gegen starke Konkurrenz Platz zwei. Leistungsträger waren Klaus Rössner, Sigrid Wolf-Feix, Heinz Tschanz Hofmann und Mike Schwalbach, welche mit jeweils einer Urkunde ausgezeichnet und mehreren Annahmen belohnt wurden. Die Preisverleihung wird am 23. Juli um 14 Uhr im Töpfermuseum Thurnau, Kirchplatz 12 stattfinden.

Erfolgreich ist der Verein auch in Sachen Mitgliederwerbung. Ihm gelang es, mit Erika Motschenbach aus Untersteinach eine leistungsfähige Fotografin für sich zu gewinnen, die besonders in der Bereichen "Makro" und "Landschaft" außergewöhnlich starke Werke besitzt. Welches Potenzial in ihr steckt, bewies die Untersteinacherin sogleich bei der Wertung des "Bildes des Monats" für Juli. Dort belegte ihr Werk "Col d´ Izoard" unangefochten den ersten Platz. Rang zwei teilten sich Nick Sablowski, der einen russischen Kampfjet abgelichtet hatte, und Sigrid Wolf-Feix ("Andacht").

Zur Spitzengruppe zählte der Stadtsteinacher Klaus Rössner mit seinem "See der Stille". Nach Äthiopien war Sigrid Wolf-Feix gereist, um dort ihren Foto-Fundus aufzustocken. Mit dem beeindruckenden Portrait einer alten Frau errang sie den fünften Rang. Überdurchschnittlich gute Werke lieferten auch Arantxa Iglesias-Hüttenrott und Erwin Ponert ab. red