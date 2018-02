Es passiert in einem Wohnzimmer

Die Theatergruppe Lahm spielt in dieser Saison den Dreiakter "Bescherung unterm Tannenbaum" von Erik Koch. Geplant sind fünf Aufführungen in der Wanderhalle in Lahm, die immer um 19.30 Uhr beginnen. Ein kurzweiliger und zugleich lustiger Abend mit viel Chaos und Verwirrungen ist garantiert. Die Premiere ist für Samstag, 4. März, vorgesehen. Die Proben laufen zurzeit auf Hochtouren.

Das Stück spielt in einem Wohnzimmer. Die Kulissen hierfür stellen die neun Schauspieler zur Verfügung und sorgen für die entsprechende Einrichtung. Auch Regie führen die neun Akteure, die von vielen weiteren Helfern unterstützt werden, selbst. Sie kümmern sich ebenso um den Aufbau der Bühne. Es ist schon sehr beeindruckend, wie viel Leidenschaft und Liebe zum Detail in Bühne und Dekoration investiert wurden, denn sogar die Lahmer Kirche schaut zu einem Fenster hinein.

In dem Stück, in das lokale Persönlichkeiten und Orte eingebaut wurden, dreht sich alles um eine Verlobung am Heiligen Abend. Allerdings steht der künftige Ehemann sehr unter der Fuchtel seiner Mutter. Sie legt großen Wert darauf, dass die künftige Schwiegerfamilie keinerlei Skandale und Affären aufweist und natürlich auch keinerlei Alkoholprobleme hat. Doch der Vater des Bräutigams sieht das Ganze nicht so eng und geht gerne auf den Weihnachtmarkt, wo er dem Glühwein sehr zugetan ist. Der Vater der Braut will den Weihnachtsbaum aufstellen, was mit einigen Problemen verbunden ist. Als ein weiterer Mann namens Martin auftaucht, der tolle Sprüche draufhat, ist sich die künftige Braut nicht mehr sicher, ob ihre Zuneigung für den Bräutigam noch ausreicht.



Wahnsinn und Chaos

Eine schwerhörige Oma bringt die ganze Familie an den Rand des Wahnsinns. Ein Bettler trägt zum Chaos bei. Schließlich verfallen die Mutter der Braut und die künftige Braut dem Charme von Martin. Die Tochter will jetzt Martin heiraten. Dann kommt heraus, wer Martins Vater ist. Deshalb brauen sich dunkle Wolken am Himmel zusammen. Auch einige Geheimnisse werden gelüftet. Doch am Ende gibt es ein Happy End unter dem geschmückten Tannenbaum. Schon seit 1994 wird in Lahm Theater gespielt. Dabei wurde immer ein Teil des Reinerlöses für einen sozialen Zweck im Itzgrund gespendet. Im vergangenen Jahr unterstützte die Theatergruppe den Kindergarten in Lahm. Auch in diesem Jahr wollen die Akteure wieder etwas Gutes tun.