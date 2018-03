Es geht nur ums Prestige

Um Punkte kämpfen die Handballfrauen des TV Oberwallenstadt am Samstag im Lichtenfelser Sportzentrum nicht. Dennoch möchten sie gegen ihren Gast, TV Ebern II, der in der Bezirksliga ohne Wertung spielt, eine ordentliche Partie abgeben. Die Begegnung startet um 18 Uhr.



Bezirksliga, Frauen

TV Oberwallenstadt -

TV Ebern II

In der nächsten Woche beenden die TVO-Handballerinnen schon die aktuelle Saison. Letztes reguläres Spiel ist am 26. März beim TSV Burgebrach. Somit besteht für alle TVO-Fans nur noch an diesem Samstag Gelegenheit, ihre Mannschaft in heimischer Halle zu unterstützen. Zugleich ist das letzte Heimspiel aber eines, in dem es nur ums Prestige geht. Die Reserve des TV Ebern hatte bereits in der Vorrunde ihre liebe Mühe mit dem TVO. Mit 7:21 wurde sie von ihm regelrecht demontiert. gü