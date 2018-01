Erste "lutherische" Predigten schon 1524

Das Gemeindehaus der Kirchengemeinde St. Johannis war bis auf den letzten Platz besetzt, als der Prädikant Lothar Fietkau über das Thema "Franken, Forchheim und die Reformation" referierte.

Lothar Fietkau gab einen ausführlichen Einblick in die bewegte Zeit der reformatorischen Bewegung in Franken zu Anfang des 16. Jahrhunderts. Am Beispiel der Stadt Forchheim und von Jörg Kreutzer, der bereits 1524 "lutherisch" predigte, informierte der Prädikant auch über viele bekannte und wichtige Männer der Reformation, die aus Franken stammten oder in Wittenberg studiert hatten.

Auch der in Forchheim um 1485 geborene Georg Helt, der in Münster studierte und bei der Leipziger Disputation zwischen Martin Luther und Johannes Eck dabei war, war ein Thema des Abends. Dies auch deshalb, weil Helt, der Mentor des späteren Reformators, genannt "der Gottselige", heute in Forchheim fast unbekannt ist.

Martin Luther veröffentlichte am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen in Wittenberg. Im Gebiet des Bistums Bamberg wurden diese neuen Gedanken schon kurz danach heftig diskutiert. Lothar Fietkau betonte, dass es bereits zur Zeit der Reformation viele Prädikanten gab, die zum Predigen angestellt waren.



Ungerechtigkeit angeprangert

Jörg Kreutzer zum Beispiel war Prediger und Mauritius-Vikar an der Stiftskirche St. Martin in Forchheim. Er predigte wohl schon um das Jahr 1524 "das Luthertum". Das bedeutet, dass er damals schon auf die ungerechten sozialen Verhältnisse hinwies und damit - vielleicht unbewusst - die Unzufriedenheit unterstützte, die am 26. Mai 1524 in den Aufstand mündete, der neben den Forchheimern auch die Bauern im Regnitzgrund, im Aischgrund und im Ebermannstadter Raum erfasste. Nachdem keine Ruhe herzustellen war, erschien der Bamberger Bischof Weigand von Redwitz mit einer Streitmacht von einigen Hundert Mann und nahm Anfang Juni die Stadt ein.



Mehrere Monate in Haft

Kreutzer wurde mehrere Monate in Bamberg in Haft gehalten. Damit war der Forchheimer Aufstand erledigt. Jörg Kreutzer ging nach seiner Freilassung nach Nürnberg, schloss sich ganz dem Luthertum an, heiratete und wirkte als evangelischer Geistlicher weiter.

Das Gedankengut der Reformation war aber in Forchheim nicht zu Ende. Ein Nachfolger Kreutzers war Johann Kraus aus Pottenstein. Er wurde beschuldigt, Jörg Kreutzer unterstützt zu haben, und wurde am 23. Januar 1526 durch den Generalvikar Georg von Egloffstein gefangen genommen.

Für die lutherisch Gesinnten gab es durch die Nähe des markgräflichen Gebiets, das bis nach Baiersdorf reichte, die Möglichkeit, weiterhin evangelische Gottesdienste zu besuchen.

Und noch einmal wurde laut Fietkau in Forchheim evangelisch gepredigt. Am 13. Mai 1552 nahm Markgraf Albrecht Alkibiades im zweiten Markgrafenkrieg die Stadt Forchheim ein und zwang die Einwohner, den Eid auf das Augsburger Bekenntnis abzulegen.

Nach der Vertreibung der katholischen Priester setzte Alkibiades drei evangelische Prediger - Christoph Evander, Johann Schnabel und Andreas Pankratius - ein. Zeitgleich führte der Markgraf die brandenburgisch-nürnbergische Kirchenordnung ein, die 1533 von der Reichsstadt Nürnberg und der Markgrafschaft Ansbach verabschiedet worden war. Die Kirchengemeinde St. Johannis besitzt ein Exemplar dieser Kirchenordnung, das als Dauerleihgabe noch heute im Museum in Tüchersfeld zu sehen ist. red