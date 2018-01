Erinnerung an frühere Zeiten

Zum nunmehr sechsten Mal lädt die Freiwillige Feuerwehr Hausen zum Bilderabend unter dem Motto "Hausen, wie es einmal war", ein. Am Sonntag, 12. Februar, erwartet die Besucher in der Hausener Mehrzweckhalle ein bunter Reigen an Bildern aus zwei Jahrhunderten.



Blick ins Schätzkästchen

Die Freiwillige Feuerwehr öffnet dabei ihr Schatzkästchen an historischen Bildern, das mit mehreren hundert Exemplaren mittlerweile gut gefüllt ist. Ein weiterer Höhepunkt wird ein Film aus dem Jahr 1980 sein, den der damalige Pfarrgemeinderatsvorsitzende Werner Eberth gedreht hat und der den Jahresablauf in Hausen und Kleinbrach darstellt.

Es ist also dafür gesorgt, dass sowohl diejenigen, die sich für historische Ansichten interessieren, als auch diejenigen, die sich selbst auf alten Bildern gerne entdecken wollen, auf ihre Kosten kommen werden.

Natürlich ist auch für Bewirtung der Gäste gesorgt. Beginn des Abends ist um 17 Uhr. Einlass ab 16.30 Uhr. kcb